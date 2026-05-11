Калас отсече: Шрьодер няма да преговаря с Русия от името на ЕС

Върховният представител по външната политика и сигурността на Евросъюза Кая Калас отхвърли възможността бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да бъде назначен за преговарящ от името на ЕС. Тя говори пред журналисти преди началото на заседанието на министрите на външните работи.

Това предложение бе направено вчера от руския президент Владимир Путин, който каза, че трябва да се водят преговори за приключване на войната в Украйна.

По този повод Калас бе категорична: "Ако дадем правото на Русия да назначава преговарящ от наше име, това не би било много мъдро. Освен това Герхард Шрьодер беше лобист на високо ниво за руски държавни компании. Така че е ясно защо Путин иска той да е човекът - защото ще седи от двете страни на масата".

Бившият германски канцлер беше председател на Съвета на директорите на компанията "Северен поток-2", в която "Газпром" всъщност е единственият акционер. През февруари 2022 г. той бе номиниран за член на Надзорния съвет на газовия гигант, но не прие номинацията, припомня кореспондентът на БНР в Брюксел.

На въпрос за изтеглянето на част от американските войски от Германия и евентуалното им пренасочване към Полша Кая Калас отговори: "Непрекъснато има разгръщане на войски в Европа, те се местят и това не е ново. Важно е американските войски да останат в Европа, защото защитават американските интереси в Европа, но и европейските интереси. Това беше съобщението, което Пентагонът направи и още има време да видим какво значи това на практика".

Очаква се министрите да приемат санкции за отвличането на украински деца и да обсъдят възможностите за тяхното завръщане. Междувременно "Политико" съобщи, че ЕС се готви да наложи нови санкции на руския сенчест флот. Те ще бъдат част от 21-ия пакет, който се очаква да бъде приет в края на юни или началото на юли.

Ситуацията в Близкия изток ще бъде друга тема на дебати. Министрите ще разискват как да се възстанови свободата на корабоплаването през Ормузкия проток, както и дали ЕС чрез операцията си "Аспид" може да участва в разминирането и при ескортирането на корабите.