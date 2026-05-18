Украйна одобри първата си самоделна управляема бомба за бойна употреба

Украйна одобри първата си разработена в страната управляема въздушна бомба за бойна употреба, като министърът на отбраната Михаил Федоров обяви, че оръжието е преминало всички необходими тестове и първоначална експериментална партида вече е закупена от Министерството на отбраната, като в момента пилотите се обучават на бойни сценарии с използване на новата муниция, пише Defence. Бомбата е разработена от DG Industry, участник в украинския клъстер за отбранителни технологии Brave1 - подкрепяна от правителството инициатива, която свързва украински стартъпи в областта на отбраната с военни поръчки и ускорява процеса от концепция до внедряване на фронта.

Разработката е отнела 17 месеца, според съобщението на Brave1, а оръжието носи 250-килограмова бойна глава, способна да поразява укрепления, командни пунктове и други ценни цели на десетки километри от точката на изстрелване. Brave1 го описа като "собствения KAB на Украйна", използвайки украинската абревиатура за управляема въздушна бомба, и подчерта, че дизайнът не е копие нито на западни, нито на съветски системи, а уникална украинска конструкция, адаптирана специално към условията на съвременната война. Управляемите въздушни бомби, известни в терминологията на НАТО като прецизни управляеми боеприпаси или планиращи бомби, се превърнаха в едно от най-значимите оръжия в руския арсенал, откакто Москва започна да ги използва в мащаб срещу украински позиции през 2023 г.

Руските бомби от серията FAB, преобразувани от стари неуправляеми въздушни бомби от съветската епоха чрез добавяне на плаващи комплекти UMPK, които удължават обхвата им и добавя GPS/INS насочване, нанесоха тежки щети на украинските отбранителни позиции, градове и инфраструктура по цялата фронтова линия. Оръжията се изстрелват от самолети, летящи във въздушното пространство на Русия, извън обсега на повечето украински противовъздушни системи, и плават до 60-70 километра до целите си, съчетавайки експлозивната сила на големите въздушни бомби с обсег на действие, който осигурява безопасността на изстрелващия самолет. Досега Украйна не разполагаше с равностоен местен капацитет, за да отговори на тази заплаха.

Ukraine had no guided aerial bomb. Now it does. DG Industry, a Brave1 participant, has completed all required trials and declared the weapon ready for combat after 17 month of development. The bomb carries a 250 kg warhead, hits targets dozens of kilometers behind enemy lines,… pic.twitter.com/EXP0PiLOHl — BRAVE1 (@BRAVE1ua) May 18, 2026

Решението на ГД "Промишленост" да разработи уникален проект, вместо да копира съществуващи системи, отразява както практическите ограничения върху трансфера на технологии по време на война, така и оперативната информация, получена от воденето на конкретния конфликт, за който е проектирано това оръжие. Украинските инженери, разработващи прецизни боеприпаси, имат пряк достъп до обратна връзка от фронта, каквато никой западен конструктор, работещ в мирни условия, не притежава, включително подробни познания за моделите на руската противовъздушна отбрана, укрепването на целите, средите за заглушаване на GPS и условията на полет, с които украинските самолети действително се сблъскват, когато оперират в оспорвано въздушно пространство. Оръжие, проектирано за тези конкретни условия, вместо да бъде адаптирано от система, създадена за различна среда на заплахи, има потенциал да надмине директните копия в сценариите, с които действително ще се сблъска. Спецификацията на 250-килограмовата бойна глава поставя украинската KAB в категория, способна да унищожава укрепени цели, включително бункери от стоманобетон, защитени командни пунктове и дълбоко подготвени отбранителни позиции, които руските сили са изградили по линията на контакт след повече от три години укрепване.

Руските бомби FAB-500 и FAB-1500, съответно с тегло 500 и 1500 килограма, представляват значително по-големи бойни глави,

но класът от 250 килограма е сравним с комплектите JDAM-ER, които Украйна е използвала със значителен оперативен ефект срещу мостове, складове за боеприпаси и командна инфраструктура. Спецификацията за обхвата, описана като десетки километри отвъд точката на пускане, съответства на плаваща бомба за дистанционно поразяване, която може да бъде пусната от украинското въздушно пространство или от позиция, която не излага изстрелващия самолет на най-гъстите слоеве на руската противовъздушна отбрана.

Клъстерът Brave1 е една от най-значимите институционални иновации в оперативно отношение в рамките на украинските отбранителни усилия, създавайки структуриран път за малки компании и инженерни екипи да разработват и внедряват военна технология с темпо, което традиционните бюрократични процедури за доставки не могат да достигнат.

Предишни участници в Brave1 са допринесли за украинската индустрия за безпилотни летателни апарати, системи за електронна война и различни други области на способности, които са оформили тактическата среда на фронтовата линия. KAB на ГД "Промишленост" представлява най-значителният принос на клъстера до момента по отношение на стратегическите способности, които предоставя, превръщайки Украйна от страна, изцяло зависима от доставките на съюзниците за прецизни въздушни удари от разстояние, в страна със суверенна производствена верига за тези способности.