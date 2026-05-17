Русия може да тества НАТО още тази година

Европейските държави отчитат сериозно поскъпване на военната техника и отбранителните доставки на фона на растящите разходи за отбрана в НАТО. При някои продукти цените са се увеличили с над 50% през последните две години, заяви естонският министър на отбраната Хано Певкур на конференцията по сигурността "Ленарт Мери" в Талин, цитиран от Reuters.

"Цените се покачват", каза Певкур. По думите му част от оборудването, купено преди две години, вече струва с 50-60% повече при нови поръчки.

Рязкото поскъпване усложнява плановете на НАТО за увеличаване на отбранителните разходи в момент, в който европейските държави са под натиск бързо да засилят военния си капацитет и да поемат по-голяма част от подкрепата за Украйна.

Певкур определи ситуацията като проблем тип "кокошката или яйцето", тъй като европейската отбранителна индустрия се колебае да разширява производството без дългосрочни договори и гаранции от правителствата.

"Ако индустрията не разбере, че на пазара ще има много пари, тогава вече сте закъснели", заяви естонският министър.

Според него Европа не може да си позволи да отлага засилването на военната си готовност до края на десетилетието.

"Най-добрият момент за Русия да "побутне" НАТО може да бъде още тази или следващата година", предупреди Певкур.

Той подчерта, че високите разходи за отбрана ще трябва да се запазят в дългосрочен план, пише БТА.