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Шойгу: Мрежата от военни биологични лаборатории на САЩ се разширява по целия свят

Диалогът на БРИКС за биосигурността е изключително важен

23.06.2026 | 10:49 ч. 29
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Диалогът на БРИКС за биосигурността е спешно необходим, предвид нарастващата мрежа от американски военни биологични лаборатории по целия свят. Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу на среща на високопоставени представители на БРИКС, отговорни за въпросите на сигурността, предава ТАСС.

"Биологичната сигурност продължава да изисква специално внимание от страните от БРИКС. Мрежата от американски военни биологични лаборатории се разширява по целия свят. Те са разположени в десетки страни. Общо има приблизително 120 обекта, 40 от които са в Украйна“, каза той на сесията "Преодоляване на необичайните предизвикателства пред сигурността: БРИКС в един непредсказуем свят."

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По думите му, те работят с опасни патогени и провеждат потенциално рискови експерименти с вируси.

"В тази връзка диалогът на БРИКС за биосигурността е изключително важен", подчерта Шойгу.

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Тагове:

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