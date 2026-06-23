Тръмп обичал да го наричат "най-могъщият човек в историята"

Кореспондентите на The New York Times Маги Хаберман и Джонатан Суон публикуваха книга, озаглавена "Смяна на режима", за Доналд Тръмп и неговия кръг. Тя е базирана на над 1000 интервюта (включително със самия президент на САЩ), проведени от журналистите през последните три години. Книгата ще бъде пусната в продажба във вторник, 23 юни, но няколко медии, включително CNN, The Guardian и самият The New York Times, вече са публикували най-интересните откъси. Например, Тръмп обича да се сравнява с известни исторически личности и помни всички обиди, които са му били нанесени. Ето кои са интересните факти, които може да научим от новата книга.

Тръмп обича да бъде наричан "най-могъщият човек в историята"

Когато Хаберман и Суон интервюират американския президент за книгата си през март 2026 г., той гордо им показва документ, който е получил от "историк". В него се твърди, че Тръмп е по-могъщ дори от най-известните исторически личности - например Чингис хан, Наполеон, Сталин и Хитлер. Авторът описва властта на всички тези фигури като локална, докато Тръмп, според него, е упражнявал глобално влияние. Сравнявайки се с Александър Велики и Уилям Завоевателя, президентът добавя:

"Те не са имали самолети."

Интересното е, че миналата седмица самият Тръмп публикува текста на този документ в профила си в социалните мрежи Truth Social. Авторите на книгата обаче откриха, че авторът на "документа" не е историк, а дългогодишен кеди и довереник на голфъра Гари Плейър. Той потвърди, че е споделил оценката си за властта на Тръмп по време на лична среща във Флорида, съобщава CNN.

Доналд Тръмп като цяло се радва, когато бива хвален. Той е оценил положително как след спечелването на изборите лидерите на големи технологични компании - особено главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и основателят на Amazon Джеф Безос - са се стремяли към неговото благоразположение, въпреки че някога са го презирали.

"Те ме мразеха. А вижте ги сега", каза Тръмп на Илон Мъск, един от най-близките му поддръжници по това време. В отговор милиардерът, според книгата, нарекъл инцидента "първокласно унижение".

Тръмп е бил разубеден да се срещне със Зеленски в Белия дом

Една от историите се отнася до посещението на Володимир Зеленски в Съединените щати през февруари 2025 г., което завърши със спречкване в Овалния кабинет, съобщава The Guardian. В книгата се твърди, че министърът на финансите на САЩ Скот Бесент не само се е опитал да отклони срещата, но и е направил изключително груби коментари за украинския президент.

"Имал съм работа с този малък негодник и преди", е казал той, цитиран от авторите на книгата. "Той е хитър. За европейците е като дете със специални нужди. Но се държи като мистър Бийн на крек."

The Guardian обаче отбелязва, че много по-тревожното за Скот Бесент е, че в книгата се споменават и негови собствени изявления за Тръмп. По-конкретно, веднъж той е казал, че президентът на САЩ му напомня за един от основните донори на Демократическата партия, финансиста Джордж Сорос. За републиканец подобно сравнение може да е по-лошо от директна обида.

Тръмп често моли поддръжниците си да оценят Ванс и Рубио

Миналия октомври, по време на приятелска вечеря в Белия дом, президентът на САЩ попита медийния магнат Рупърт Мърдок дали предпочита държавния секретар Марко Рубио или вицепрезидента Джей Ди Ванс. Въпросът бил провокативен, тъй като и двамата присъствали на масата. В книгата се отбелязва, че Тръмп обича да провежда подобни анкети сред съюзниците си.

"Мисля, че Джей Ди има потенциал да бъде велик", отговорил Мърдок. Преди президентските избори през 2024 г. той се опита да разубеди Тръмп да посочи Ванс за свой кандидат за вицепрезидент. Медийният магнат очевидно обаче предпочита Рубио, когото нарече "брилянтен" човек.

Самият Тръмп не винаги е бил доволен от поведението на Джей Ди Ванс. През юни 2025 г., след като САЩ удариха ядрени съоръжения в Иран, президентът заяви, че "ключовите съоръжения за обогатяване на уран на Иран са напълно унищожени". В книгата се отбелязва, че Ванс е предложил на Тръмп по-мека формулировка, но Тръмп рязко е отказал.

На следващия ден, в интервю за ABC News, вицепрезидентът избягваше да повтаря думите на президента за "пълно унищожение". Тръмп обаче е бил много недоволен от това. Той заявил, че всички трябва да повтарят думата "унищожен" след него, добавяйки ругатня.

Тръмп иска отмъщение на всички свои "врагове" - дори и да не може да си спомни имената им

Когато Доналд Тръмп се заврнал в Белия дом, той бил обзет от жажда за възмездие. Той искал да си отмъсти на всички, за които смята, че са му сторили зло. През пролетта на 2025 г. Тръмп се опитал безуспешно да си спомни името на член от първия си рекламен екип, който заявил, че президентските избори през 2020 г. са били честни. Самият Тръмп, който загуби от Джо Байдън, не е съгласен.

Съветникът по вътрешна сигурност Стивън Милър, когото "Ню Йорк Таймс" нарича "пазителят на оплакванията" на Тръмп, се притекъл на помощ на президента. Той си спомнил къде работи въпросният служител и един от личните адвокати на президента открил, че името му е Крис Кребс. Няколко дни по-късно Белият дом издал заповед, с която наредил на Министерството на правосъдието да проведе разследване на лицето. В момента не е известно дали разследването е приключило.

Тръмп лично украсява Белия дом

Един ден прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит влязла в Овалния кабинет и открила, че Доналд Тръмп лично прави промени в декора. Президентът държал туба суперлепило, което използвал, за да прикрепи допълнителни декорации към мраморната камина. Авторите на книгата отбелязват, че тази сцена не е изненадала никого от вътрешния кръг на Тръмп.