Тръмп описа мистериозна блондинка като “велика дъщеря”, но никой не знае коя е

Президентът Доналд Тръмп отново разбуни духовете в интернет с интересна публикация в социалната мрежа Truth social. Кадърът на мистериозната блондинка, излегната на диван, е описан като “велика дъщеря”, навяваше по стил за 90-те години на миналия век.

Според някои от предположенията на публикацията е “Андреа Кациматидис, дъщеря на Марго, която е голям фен на Тръмп”.

Потърсен за коментар, Белия дом не даде отговор на мистериозната публикация, пише The Independent.

Странната снимка в социалните мрежи обаче накара някои интернет потребители да се съмняват в умствената острота на Тръмп, което е често срещана тема сред критиците, откакто той стана най-възрастният президент, встъпил в длъжност.

Объркване и деменция

Брайън Красенщайн, популярна личност в социалните медии и критик на Тръмп, сподели повторно изображението, пишейки: "Кой, по дяволите, е това и защо изглежда, че си мисли, че е дъщеря му?“

"Един от основните признаци на деменция е объркването на хората с членове на семейството“, добави критикът.

"Какво, по дяволите, е това?!“, питаха се масово потребителите.

Публикацията, която беше споделена в събота вечер, се появи часове преди Деня на бащата. В неделя сутринта Тръмп сподели съобщение в Truth Social за празника, пишейки: "Честит Ден на бащата! Страната ни се справя страхитно. Рекордни числа на работни места и фондов пазар, най-добрата икономика досега! Най-великата армия в света, безспорно. Печелим на всички фронтове, печелим както никога преди. Бог да ви благослови всички!!! Президент Донлд Дж. Тръмп".

Коя е жената от снимката?

Визуален анализ на Newsweek показва, че жената седи в стая в Кемп Дейвид, президентската резиденция в Мериленд, където Тръмп е трябвало да прекара уикенда.

OK - I think I've solved the mystery... I'm pretty sure the woman is Margo Catsimatidis, and I think the picture was taken at Camp David (...where Trump is this weekend.) , probably during the Clinton Administration. cc @atrupar pic.twitter.com/eZpYRuDP5Q — Mikey Smith (@mikeysmith) June 21, 2026

Червеният диван, на който е седнала, е сред няколко мебели в хол, които включват люлеещ се стол, множество маси и растения. Изображения на интериора на Кемп Дейвид от времето на президента Джордж У. Буш показват подобни характеристики като столове, шкафове и възглавници.

Държавният печат на Арканзас, видим на дивана, предполага, че снимката е направена по време на мандата на президента Бил Клинтън. Той е бил губернатор там, преди да стане президент.

"Мисля, че разреших мистерията… Почти съм сигурен, че жената е дъщеря на Марго Кациматидис и мисля, че снимката е направена в Кемп Дейвид (…където Тръмп е този уикенд), вероятно по време на администрацията на Клинтън", написа журналистът на Mirror US Майки Смит в социалната мрежа Х.

Дъщерята на Марго Кациматидис, Андреа, е видна републиканска активистка, която се е срещала с Тръмп и е публикувала техни снимки заедно в профилите си в социалните мрежи.