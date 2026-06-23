НАТО се подготвя за битка за Балтика

Докато слънчевите лъчи пробиват бурните облаци над латвийското крайбрежие, Seabees от ВМС на САЩ изграждат рампите за лодки, които един ден може да се окажат необходими за отблъскване на руска инвазия. Seabees, известни с анимационното си лого на пчела, стреляща с картечница, и с веселия си лозунг „Can do“, може би не са най-заплашителната част от американската армия.

Но ако избухне война с Русия в региона на Балтийско море, този строителен батальон ще играе решаваща роля в презареждането и подкреплението на съюзниците на НАТО.

Известно като "стратегическото море" на Европа, Балтийско море е заобиколено от осем държави-членки на НАТО, както и от Русия, и служи като ключов морски маршрут за превоз на войски, оръжия, муниции – всичко необходимо за отбраната на източния фланг на алианса.

Той е изпълнен с тесни проходи и стратегически острови, като шведския Готланд и датския Борнхолм, на които НАТО би разчитало, за да отблъсне руска инвазия по море. Те биха използвали островите и като плацдарм за контранастъпление в случай на инвазия.

Швеция предупреди, че Русия изготвя планове за окупиране на Готланд,

за да тества реакцията и решимостта на НАТО, докато експерти твърдят, че Борнхолм може да бъде цел на руски хибридни атаки, насочени към прекъсване на линиите за снабдяване.

На изток от Балтийско море се намира не само щабът на руския флот в Санкт Петербург, но и руската ексклава Калининград, заклещена между Полша и Литва.

Западни официални лица подозират, че Москва може да предприеме атака срещу някоя от балтийските държави-членки на НАТО в рамките на следващите няколко години, което би могло да се превърне в екзистенциален тест за готовността ѝ да защити източния фланг.

С други думи, Балтийско море, което в по-спокойни времена е просто синоним на студено време – рискува да се превърне в епицентър на следващия глобален конфликт.

Освен изграждането на рампи за лодки, Seabees сглобяваха и дървени арктически бараки, които могат да служат като временни казарми, складове или командни пунктове.

На около 40 мили на изток друг стълб на военноморската логистика – подривна част на американските морски пехотинци – разчистваше пътища, като използваше експлозиви C4 за взривяване на препятствия – умения, които биха били необходими за отбрана срещу руска атака в региона на Балтийско море.

Тазгодишното учение се следи отблизо в Москва, която се надява, че постоянната критика на Доналд Тръмп към НАТО скоро ще доведе до отслабване на ролята на САЩ в Източна Европа. Seabees се упражняват в изграждането на дървени арктически бараки, които могат да служат като временни жилища, складови помещения или командни пунктове. Снимка: Хийтклиф О’Мали Офицер по логистика казва, че отбраната на Балтийско море и съседните държави-членки на НАТО е станала още по-важна, след като Финландия и Швеция се присъединиха към алианса през 2023 и 2024 г. Seabees са готови да построят всичко, от което силите на НАТО биха могли да се нуждаят, за да оцелеят в зона на конфликт, добавя той, като подкрепят операцията „от началото до края“.

Основани през 1942 г., Seabees на ВМС на САЩ са се закалени в изпитанията на Тихия океан, като техните инженери прескачаха от остров на остров за светкавично изграждане на бази и зони за десант.

Ако избухне война в Балтийския регион, бързината на НАТО при доставката на провизии и подкрепления към източния фланг би могла да бъде решаващият фактор в ранните етапи на конфликт с Русия.

Заобиколено от държавите-членки на НАТО Германия, Полша, Дания, Латвия, Литва, Естония, Финландия и Швеция, Балтийско море разполага с 200 пристанища и по него преминава 15 процента от световния товарен трафик. По всяко време във водите му се намират до 2 000 кораба.

Морето с площ от 162 000 квадратни мили е също толкова важно и за Русия, тъй като служи като транзитен маршрут към Атлантическия океан за „сенчестия флот“ от ръждясали петролни танкери на Москва, който заобикаля санкциите.

От чисто военна гледна точка Русия разчита на морето за морски достъп до силно милитаризираната си ексклава Калининград, където се намира Балтийският флот и са разположени до 100 тактически ядрени бойни глави.

Русия натрупва сили

По-рано този месец датската телевизия DR разкри, че Русия натрупва сили на стратегически места в Балтийско море близо до границите на Естония и Швеция. Спътникови снимки на тези места показаха, че Русия е изсекла гористи райони, за да направи място за нови казарми, бойни дивизии и бойни машини.

През последните години Балтийско море се превърна и в гореща точка за предполагаеми руски саботажни атаки срещу подводни кабели, осигуряващи интернет и друга ключова инфраструктура на членовете на НАТО.

В интервю за The Telegraph бившият директор на латвийската разузнавателна служба SAB предупреди, че балтийските държави са много по-уязвими към такива атаки, отколкото Украйна.

Резервната енергийна инфраструктура се отнася до способността на дадена страна да поддържа електроенергийната си мрежа в работно състояние въпреки атаки срещу критична инфраструктура или природни бедствия.

Подобно на Полша на юг, белезите на Латвия от руското владичество са дълбоки: тя спечели независимост от Съветска Русия през 20-те години на миналия век, само за да бъде отново окупирана от Червената армия през 1940 г., която я беше отнела обратно от нацистите.

Присъединяването към ЕС през 2004 г. донесе значителни инвестиции чрез единния пазар, като годишният БВП се утрои от 11 млрд. долара (8,3 млрд. лири) до 53 млрд. долара (41,5 млрд. лири) за повече от две десетилетия в страна с население от едва 1,8 милиона души.

Руската инвазия през 2022 г. породи дълбока тревога, че Латвия може да е следващата на прицел, и правителството реагира, като увеличи разходите за отбрана до 4,9% от годишния БВП. По улиците на столицата Рига човек никога не е далеч от старата съветска архитектура и паметниците на латвийците, загинали в борбата за независимост.

Каквото и да се говори във Вашингтон, войските на Тръмп в Балтийските държави не са престанали да се подготвят за това, което би могло да се окаже последното предизвикателство за НАТО.