Балтика се обединява около една цел: натиск върху Тръмп за край на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп има възможност да ускори края на войната на Русия срещу Украйна. Въз основа на логиката на кампанията си за натиск срещу Иран, той би могъл да инициира балтийска кампания за въздушен и морски натиск, която да стимулира Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Съединените щати не е нужно да избират между приемането на патова ситуация, предоставянето на помощ на Украйна за неопределено време или ескалацията директно срещу руските сили. Вместо това, тя може да поведе партньорите от НАТО и ЕС в дисциплинирана кампания за прилагане на санкции в Балтийско море, която да предприеме действия срещу корабите, товарите, пристанищните услуги, застрахователните споразумения и финансовите мрежи, поддържащи военната машина на Русия, пише Forbes.

Това е централният стратегически момент: кампания за натиск в Балтийско море би дала на Вашингтон инструмент за принуда, който е законен, базиран на коалиции, мащабируем и пряко обвързан с преговорите. Тя не би заменила продължаващата военна подкрепа за Украйна. Тя би я засилила, като добави натиск върху системата за морски приходи, която позволява на Москва да поема загубите на бойното поле и да продължава да се бори въпреки извънредните разходи.

Кампания в Балтийско море, изградена около въздушна и военноморска мощ, прилагане на санкции, съюзническо наблюдение, контрол на пристанищните държави и правна дисциплина, би направила цената на продължаващата агресия по-малко поносима за Русия от цената на сериозните преговори. Тя би дала на президента практическа алтернатива както на безизходицата, така и на пряката военна ескалация.

Аргументите за такава кампания са по-силни сега, защото Украйна създава стратегически отвор. Дори след тежката зима на руски ракетни атаки срещу украинската електропреносна мрежа, инерцията на войната вече не е на страната на Москва. Русия все още притежава структурни предимства в генерирането и поддържането на сили: по-големи резерви от човешка сила, по-високо производство на оръжия и стратегическата дълбочина на континентална сила. Тези предимства позволяват на Москва да поддържа натиск в множество сектори, като същевременно абсорбира изтощението.

Но те не дават решителни резултати. Руският напредък се забави значително и до голяма степен е в застой, скъп е и е все по-уязвим от украински възпиране. Генерирането на сили от Москва поддържа военната активност повече, отколкото създава пробивни способности. Русия е изградила военна машина, оптимизирана за издръжливост и изтощение; Украйна отговаря с адаптация, прецизност и системно разрушаване на руската военна машина чрез стратегическа атака.

Киев трансформира импровизираните търговски технологии в многопластова кампания от необитаеми системи с малък, среден и голям обсег, разпределено разузнаване, наблюдение и разузнаване, прецизни ефекти и бърза адаптация към бойното пространство. По фронта малки въздушни системи и наземни роботи помагат за идентифициране на цели, нанасяне на удари по руски щурмови групи, преместване на доставки и евакуация на ранени, като същевременно намаляват броя на украинските войници, изложени на опасност в зоната на поражение. В средната дълбочина на бойното пространство украинските ударни системи достигат до логистични възли, командни пунктове, транспортни центрове и батареи за противовъздушна отбрана далеч зад фронта, принуждавайки Русия да изтласква доставки и части по-далеч от украинските позиции.

На стратегическо ниво атаките на Украйна с крилати ракети с голям обсег дълбоко в Русия принуждават Москва да защитава обекти, за които някога е предполагала, че са безопасно извън обсега. Украинските системи за въздушно нападение с голям обсег, често наричани дронове, но по-точно разбирани като нискобюджетни крилати ракети, са поразили рафинерии, инфраструктура за износ на петрол, летища, оръжейни заводи, логистични възли, командно-контролни съоръжения и системи за противовъздушна отбрана от окупирания Крим до дълбоко в руската територия. Тези атаки налагат материални разходи, нарушават мрежите за приходи и поддръжка и създават психологически и политически натиск вътре в Русия.

Украйна не просто се опитва да задържи позиции.

Тя атакува ключовите системи, които съставляват центровете на тежестта, позволяващи на Русия да продължи да се бори.

Кампанията за натиск в Балтийско море би разширила същата логика в морската област. Ако Украйна намалява дълбочината на бойното пространство на Русия, енергийната инфраструктура и индустриалната база, поддържаща войната, Съединените щати и техните съюзници трябва да увеличат натиска върху морските канали за приходи, които помагат за финансирането и поддържането на войната.

Руските балтийски пристанища като Приморск и Усть-Луга са ключови възли в системата за енергиен износ на Москва. Руската военна машина работи с пари в брой, а енергийният износ остава централно място за този паричен поток. Кампанията на Украйна за дългосрочно нападение вече демонстрира стратегическата стойност на налагането на разходи на рафинерии, експортни терминали, нефтена инфраструктура и логистичните мрежи, които ги свързват. Кампанията за прилагане на закона в Балтийско море би превърнала тази логика в коалиционен инструмент, използвайки въздушно и морско наблюдение, пристанищни държавни власти, застрахователен контрол и прилагане на санкции, за да направи морските приходи на Русия по-малко надеждни, по-скъпи и по-уязвими от смущения.

Целта не трябва да бъде обявяването на официална блокада на руските пристанища, което би довело до ненужен правен и политически риск. Нито пък Вашингтон трябва да описва кампанията като карантина. По-добрата формулировка е по-прецизна и защитима: Инициатива за сигурност на въздушния и военноморския флот на Балтийско море и прилагане на санкции.

Подобна кампания би била насочена към корабите, товарите, доставчиците на услуги, застрахователите, собствениците, операторите и финансовите мрежи, които поддържат войната на Русия срещу Украйна. Тя не би се стремила да спре неутралната търговия, да атакува неутралното корабоплаване или да гладува руските цивилни. Това би било целенасочено усилие за прилагане на санкции, разкриване на укриването на данъци, увеличаване на разходите и принуждаване на Москва да се изправи пред последиците от продължаващата агресия.

Първо, тя трябва да бъде целенасочена. Кампанията трябва да се фокусира върху санкционирани руски субекти, танкери от сенчест флот, измамни практики за корабоплаване, незастраховани или недостатъчно застраховани кораби, фалшифицирана товарна документация, опасни кораби и кораби, свързани с избягване на санкции. Тя не трябва да се намесва в законното корабоплаване.

Второ, тя трябва да се основава на коалиции. Европейското участие е от съществено значение за повишаване на легитимността, подобряване на прилагането и засилване на принципа, че Европа трябва да носи по-голяма част от тежестта за европейската сигурност. Държавите от НАТО и ЕС в региона имат преки интереси за сигурност в Балтийско море, заедно с правни органи, брегова охрана, пристанища, системи за наблюдение и разузнавателни способности, които могат да използват. Операция „Балтийски страж“ на НАТО, създадена с цел увеличаване на съюзническото присъствие и защита на критична инфраструктура в Балтийско море, предлага съществуваща рамка за по-широки усилия за въздушно и военноморско прилагане.

Трето, тя трябва да бъде правно дисциплинирана. Вместо широкомащабна блокада, кампанията трябва да разчита на контрол от страна на пристанищните държави, прилагане на санкции, митническо законодателство, изисквания за застраховка и класификация, опазване на околната среда, инспекции за безопасност и координация между държавите на флага.

Четвърто, тя трябва да бъде постепенна и обратима, за да се предоставят варианти. Коалицията може да започне със засилен мониторинг, публично приписване и проследяване на плавателни съдове. След това може да се разшири до откази за достъп до пристанища, контрол на застраховките, санкции срещу собственици и оператори, ограничения върху доставчиците на услуги и координирано прилагане на мерки срещу плавателни съдове, участващи в измамни практики. Ако Русия започне сериозни преговори и спази проверими условия, мерките могат да бъдат преустановени на етапи.

Пето, тя трябва да бъде обвързана с ясни дипломатически цели. Целта е да се принуди Москва да договори споразумение с Украйна. Облекчението трябва да бъде обусловено от конкретни стъпки: прекратяване на атаките, приемане на проверимо прекратяване на огъня, изтегляне на силите в надеждна рамка, връщане на отвлечените цивилни и деца, зачитане на суверенитета на Украйна и участие в механизми за възстановяване или компенсации.

За Тръмп операция за споделяне на тежестта би била така необходимата история на успеха. Европейските правителства не само биха одобрили стратегията на САЩ; те биха помогнали за нейното изпълнение чрез контрол на пристанищните държави, прилагане на санкции, застрахователен контрол, митническо законодателство, екологични инспекции и наблюдение на въздуха и морето. Това би демонстрирало лидерството на САЩ и споделянето на тежестта от Европа, като НАТО и ЕС поемат по-голяма отговорност за противодействие на руската агресия.

Балтийско море е уникално подходящо за тази стратегия.

Регионалната позиция на НАТО е силна. Регулаторната власт на ЕС е значителна. Достъпът на Русия е географски ограничен. Скритата флотилия на Русия е уязвима към натиска от застраховки, пристанищни услуги, безопасност, околна среда и санкции. А кампанията би се основавала на вече предприети действия, вместо да изисква изцяло нова архитектура.

Критиците ще твърдят, че Москва може да нарече всяка подобна кампания акт на война – и Москва може би ще го направи. Русия използва реторика за ескалация, за да сплаши Вашингтон и Европа и да ги накара да се самовъздържат от началото на войната. Тази динамика трябва да приключи. Мярката за западната политика не трябва да бъде как Москва избира да я нарече, а дали водената от САЩ коалиция я проектира и изпълнява с дисциплина, законност, пропорционалност и ясна стратегическа цел.

Официална блокада на руски пристанища би създала правни и ескалационни рискове. Целенасоченото прилагане на санкции не би. Съединените щати и техните съюзници трябва да са наясно с намерението си. Тази кампания не е да се спре законната неутрална търговия или да се атакува неутрално корабоплаване. Нито пък е заместител на продължаващата подкрепа за Украйна на бойното поле. Тя е допълнително средство за правене на икономическите системи, които поддържат руската агресия, по-скъпи, по-малко предвидими и по-уязвими за прилагане.

Именно това изисква ефективната принудителна дипломация: натиск, който може да бъде засилен или отслабен в зависимост от руското поведение, и облекчение, което може да бъде предложено, ако Русия реагира правилно.

Ползите са ясни. Президентът Тръмп би получил надежден път към преговори, демонстрация на съюзническо споделяне на тежестта, законна алтернатива на пряката ескалация и измерим инструмент за увеличаване на натиска върху Москва. Това би му позволило да заяви, че Съединените щати не приемат патова ситуация, не действат сами и не бързат с войната, а вместо това използват своята въздушна и морска мощ и съюзнически лост, за да наложат дипломатически избор на Путин: да преговаря сериозно или да се изправи пред нарастващ натиск върху приходите и мрежите, които поддържат руската агресия.

Русия не е Иран, а Балтика не е Персийският залив. Но стратегическата логика е преносима: идентифицирайте уязвимостта, изградете коалиция, приложите законно въздушен и военноморски натиск, запазете контрола върху ескалацията и предложете път към облекчение, ако противникът промени курса си.

За Украйна това би могло да означава по-голям шанс за преговорен край на руската агресия. За Съединените щати това би означавало използване на лостове, вместо да се приемат застой. За НАТО и ЕС това би означавало превръщане на географията в стратегия.

А за президента Тръмп това би бил златен шанс да постигне, с комбинация от твърда и мека сила, това, което самата дипломация все още не е донесла: договорен край на руската агресия, подкрепен от реален натиск, съюзническо участие и американска мощ.