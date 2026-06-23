Песков: Руският бюджет става все по-малко зависим от петрол и газ

Делът на приходите, различни от петрол и газ, в руския бюджет нараства, въпреки че приносът на петролната индустрия остава значителен. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, коментирайки колебанията в световните цени на петрола на брифинг, предава ТАСС.

"Докато, разбира се, приходите от петрол продължават да бъдат значителен принос към бюджета на страната ни, делът на приходите, различни от петрол и газ, също нараства", отбеляза той. "Правителството също редовно докладва за това."

Песков каза още, че макроикономическата стабилност на руската икономика е надеждно осигурена, въпреки колебанията в световните цени на петрола.

"В момента няма причини да се съмняваме в макроикономическата стабилност в нашата страна", отбеляза той. "Стабилността на руската икономика е гарантирана. Това е обсъждано многократно на икономическите срещи на президента. Той е говорил за това, а премиерът е докладвал на държавния глава."