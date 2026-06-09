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Песков: Посредничеството на САЩ в Украйна е спряно

Москва продължава да очаква обратна връзка от Вашингтон

09.06.2026 | 14:19 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Посредническите усилия на Съединените щати за разрешаване на конфликта в Украйна са временно преустановени, заяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер.

"Процесът на медиация относно Украйна в момента е замразен", каза той. "Американските преговарящи обаче продължават контактите. Контактите с нас, както и с украинците, продължават чрез съществуващите канали."

Песков уточни, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер все още не са информирали руската страна за резултатите от разговора си с Володимир Зеленски. Москва продължава да очаква обратна връзка от Вашингтон относно контактите, предава Комсомольская правда.

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Американските преговарящи за Украйна продължават да поддържат контакти както с Москва, така и с Киев, добави Песков.

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