Песков: Посредничеството на САЩ в Украйна е спряно

Посредническите усилия на Съединените щати за разрешаване на конфликта в Украйна са временно преустановени, заяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на руския лидер.

"Процесът на медиация относно Украйна в момента е замразен", каза той. "Американските преговарящи обаче продължават контактите. Контактите с нас, както и с украинците, продължават чрез съществуващите канали."

Песков уточни, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер все още не са информирали руската страна за резултатите от разговора си с Володимир Зеленски. Москва продължава да очаква обратна връзка от Вашингтон относно контактите, предава Комсомольская правда.

Американските преговарящи за Украйна продължават да поддържат контакти както с Москва, така и с Киев, добави Песков.