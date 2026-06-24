От мобилни джунгли до пердета пред прозорците: как холандците се опитват да се справят с жегата?

В страна, в която климатиците са рядкост, властите и здравните експерти препоръчват редица трикове, с които хората да се предпазят от идващата гореща вълна. Тъй като домовете в Нидерландия са построени за старомодното влажно и студено северноевропейско време, сега домакинствата в Амстердам са призовани да вземат мерки, сред които е и да окачат завесите си пред прозорците си.

В популярна публикация в социалните медии миналата седмица Елин Кулен, координатор по отоплението в градския институт за обществено здраве, призова прегрелите жители на града да монтират временни корнизи за завеси или да извадят завеси или чаршафи навън, за да предотвратят слънчевите лъчи да достигат до големите им прозорци.

Междувременно правителството е активирало национален план за горещи вълни, със съвети за грижа за възрастни и уязвими хора, а изследователи изпробват всичко - от изкуствени дървета до сенчести картини, за да охладят тротоарите и пешеходците.

"В холандските къщи, но и в много къщи в Северна Европа, имате много големи прозорци", обяснява Кулен пред The Guardian. "Винаги сме строили домовете си за зимата, когато искате колкото се може повече слънце и топлина в дома си. Но всяка година само в Амстердам 110 души умират заради жегата - и това може да се увеличи до 600 в бъдеще без сериозни мерки."

Вдъхновена от чаршафите, които изглеждат драпирани върху прозорците в Амстердам-Ноорд, където тя живее, и след скорошно пътуване до Барселона, където хората монтирали щори на балконите си, тя призова хората онлайн да направят корекции на своите домове - защото ако можете да спрете слънцето да докосва прозорците ви, ще има по-малко пренос на топлина в къщата ви.

Това е въпрос на физика, според Берт Блокен, професор по машиностроене в университета Heriot-Watt, който вярва в алтернативи на енергоемката климатизация.

"По-голямата част от времето прекарваме на закрито, дори в много красиви, слънчеви дни, защото работим или спим, когато също се възстановяваме от горещи вълни", казва той. "Трябва да поддържаме сградите си хладни, в идеалния случай без активни охладителни устройства. Климатичната адаптация на отделните сгради е важна, но и днес много от тях са построени с големи остъклени фасади, които генерират много топлина."

Огромен брой изследвания показват, че най-добрият начин да се поддържа охлаждането на сграда е просто да се предпазва от слънцето

Ако архитектите са смятали текстилния раиран балдахин за грозен, съществуват модерни, прибиращи се външни щори.

"Древните египтяни, гърци и римляни са правили това преди десетки векове, но понякога сме много добри в забравянето на уроците от миналото", отбелязва Блокен. "Ако бях кмет, първата ми изпълнителна заповед щеше да бъде да се прилагат външни слънцезащитни щори на всички сгради."

Според RIVM, националния институт за обществено здраве на Нидерландия, има три нива на действие: поведение, жилищно настаняване и градски дизайн. Вернер Хагенс, координатор на холандския план за горещи вълни, заяви, че ново проучване е показало, че прости кампании за повишаване на осведомеността изглежда намаляват смъртните случаи по време на горещи вълни.

"Можете да направите промени в района, повече зелени площи, можете да направите промени в сградата, като например щори или може би други механизми за охлаждане, но можете също така да дадете перспективи за това как хората вътре могат да намалят топлината", казва той. "Тези температури могат да представляват риск за хора с уязвимо здраве, а малките действия намалява рисковете."

Проучване на асоциацията на собствениците на жилища Vereniging Eigen Huis установи, че 23% от анкетираните смятат, че домовете им са твърде горещи по време на гореща вълна, въпреки че четирима от петима са се опитали да направят каквото могат, за да ги охладят.

Блокен казва, че макар собствениците на сгради да могат да варосват плоските си покриви и да инвестират във външни щори, зеленината е ключова: не само зелени покриви и фасади, но и големи паркове, дървета и зелени пространства.

Изкуствените дървета, перголите, покрити със зеленина, и мобилните "блокове джунгла" могат да помогнат на пешеходците да поддържат хладни и дори леко умерени температури, според Йерун Клук, професор по климатично устойчиви градове в Амстердамския университет за приложни науки.

"Винаги има причина да не го правите: има ограничено обществено пространство, няма повече пари", казва той. "Но това прави града по-привлекателен, по-подходящ за живеене в горещите дни и увеличава биоразнообразието. Ако направите сянка, с хубаво място за сядане отдолу и растения, които могат да преживеят малко суша, всичко това помага."

Сандра Филипен, икономист и ръководител на отдела за климатична стратегия в ABN Amro, заяви, че е икономически разумно местните власти и бизнеса да инвестират.

"Една нощ без сън струва близо 200 евро", отбелязва тя. "Представете си улица, на която живеят 100 души, всички спят ужасно три нощи заради гореща вълна, а на следващия ден са непродуктивни. Това е вашата инвестиция в дървета за цялата година."