Безпрецедентна и историческа гореща вълна в Европа СНИМКИ

Топлинната вълна, засягаща Франция и голяма част от Европа, е "напълно безпрецедентна и историческа“, каза синоптикът от Météo-France Адриен Уорнан, цитиран от AFP и Euronews.

Температурата достигна 35°C близо до Лондон. В някои райони на Франция тя може да достигне 39°C.

Британците са изправени пред най-топлия май в историята.

В Париж туристите адаптират посещението си на фона на безпрецедентна гореща вълна.

"В първата част на деня всичко върви добре и интересно. Но след това се прибирам в апартамента си и просто спя, защото ми трябва повече енергия, защото е горещо по това време“, казва Сабина Исмаилова, 29-годишна туристка от Украйна.

Жегите взеха и жертви

Около 1500 души загинаха заради жегата в Англия миналото лято, съобщи британският орган за здравна сигурност.

Директорът по политиката и комуникациите в Изследователския институт за изменение на климата и околната среда Грантъм към Лондонската школа по икономика казва, че Великобритания ще трябва да направи промени в домовете и бизнеса, за да ги направи по-малко опасни.

"Знаем, че температурите, които достигнахме вчера, а именно близо 35 градуса в Лондон, за съжаление вероятно са убили стотици хора в цялата страна, хора с хронични заболявания, особено респираторни. И те умират предимно в домове, които прегряват", споделят експерти.

Настоящата гореща вълна не е извънредна ситуация, каза френският министър на здравеопазването Стефани Рист, въпреки че призова обществеността да бъде предпазлива и да спазва указанията за безопасност.