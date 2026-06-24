Путин отново твърди, че е готов за преговори с Украйна

Владимир Путин заяви, че е готов за мирни преговори с Украйна дни след като подновеното нападение на Украйна срещу руската петролна инфраструктура предизвика недостиг на гориво.

Лидерът коментира украинските удари и ги нарече план за "дестабилизиране на обществото“.

"Русия, както многократно е заявявано, е готова за мирни преговори с Украйна. Тя е готова да продължи въз основа на споразуменията, постигнати в Истанбул, споразумения, които, бих ви напомнил, бяха инициирани по това време от украинската делегация", каза Путин.

Изявлението е първият коментар на лидера по въпроса, откакто Украйна предприе драматични последователни удари по Московската нефтена рафинерия на 16 и 18 юни. Ударът от 18 юни беше най-голямата атака с дронове срещу Москва от началото на пълномащабното нахлуване на Русия.

"Преди да преминем към основния дневен ред, бих искал да кажа няколко думи по въпроси, които не са пряко свързани с конкретните точки от днешния дневен ред“, каза Путин в началото на правителствена видеоконференция, чиито основен фокус беше върху руското здравеопазване, транспорт и образование.

Конференцията се провежда в момент, когато Путин е изправен пред нарастващ политически натиск у дома, като украинските удари, недостигът на гориво и прекъсванията на интернет засилват въздействието на войната върху живота в Русия.

Въпреки това Путин направи всичко възможно да представи нарастващия успех на Украйна в унищожаването на руски енергийни съоръжения като победа за Москва.

"Наясно сме, и можем да видим, че тъй като ситуацията на фронта бързо се влошава за киевския режим и противникът губи територия след територия, докато нашите войски превземат едно селище след друго, режимът е възприел тактика за удари по нашите цивилни цели и инфраструктура“, каза Путин, цитиран от руските медии.

"Те се опитват да нарушат енергийните доставки и да повлияят на туристическия сезон – намерения, които открито ни съобщиха по различни канали", добави руският лидер.

Президентът добави, че нарежда на правителството да предприеме допълнителни стъпки за минимизиране на последиците от украинските удари. Той обаче не каза до какво ще доведат тези мерки.

"Естествено, основната отговорност за противодействието на тези заплахи е на Министерството на отбраната и други служби за сигурност. В същото време правителството на Руската федерация трябва да предприеме и допълнителни мерки за минимизиране, или пълно елиминиране, на последиците от подобни действия", каза още руският лидер.

Пролетната офанзива на Русия през 2026 г. до голяма степен се оказа неуспешна, като украинският министър на отбраната Михайло Федоров съобщи, че 35 203 руски войници са били "елиминирани или тежко ранени“ през април. В замяна на тези големи загуби Русия успя да окупира само допълнителни 141 квадратни километра украинска територия, според мониторинговата група DeepState.