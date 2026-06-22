"Личен враг“, така е известен журналистът Григорий Нехорошев, който почина в латвийската столица Рига, където е живял през последните 11 години от живота си в изгнание. Приятели казват, че е починал у дома си след като е ял гъби, които е намерил в двора си, съобщава британското издание Metro.

Нехорошев, бивш главен редактор на руски вестник, който през 2008 г. съобщи, че руският владетел планира да се разведе със съпругата си Людмила Путина и да се ожени за гимнастичката Алина Кабаева.

Въпреки че бил любител на гъбите, гъбите, които събрал, се оказали отровни.

Приятелите му описали Нехорошев като "доста нервен“, докато бил в Рига, заради евентуално нападение от убийци, работещи за Путин.

Друга известна руска журналистка, живееща в Латвия, Божена Ринска, нарече загубата му "неразбираема“.

Игорс Ватолин, който видял Нехорошев малко преди смъртта му, разказва, че журналистът не е бил "нито прекалено стар, нито болен, а пълен с идеи и планове".

"Нехорошев бил първият, който разкрил името на съпругата на Путин, шампионката по художествена гимнастика Алина Кабаева. Путин очевидно не му простил това", разказва Ватолин.

Когато историята се появила през април 2008 г., собственикът Александър Лебедев, бивш шпионин на КГБ, еволюирал в банкер и предприемач, бил принуден да затвори вестник "Московски кореспондент“.

Тайните служби разпитвали Нехорошев, отправили му заплахи и първоначално той заминал в чужбина, преди да се върне.

Путин реагирал на историята за Кабаева като осъдил "онези, които със своите сополиви носове и еротични фантазии се вмъкват в живота на другите“.

В крайна сметка той и Кабаева отрекоха информацията, въпреки че фактът за връзката им, която продължава и до днес, е точен.

Путин все още не е признал публично връзката си с Кабаева, която сега е на 43 години, но е известно, че имат две деца – 11-годишния Иван и 7-годишния Владимир.

Въпреки че досега няма твърди доказателства, множество врагове на Путин са загинали при подозрителни обстоятелства.

Сред тях са два случая през 2006 г.: разследващата репортерка Анна Политковская, застреляна в жилищния си блок в Москва, и бившият агент на ФСБ Александър Литвиненко, отровен в Лондон с радиоактивен полоний-210.