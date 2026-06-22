Арестът на приятеля Трабер - готви ли се ФСБ за ерата "след Путин"?

Готви ли се ФСБ за ерата "след Путин"? Този въпрос звучи все по-логично, след като правилата в Кремъл вече звучат по съвсем различн начин. Щом Путин може да бъде убеден да арестува свой толкова стар и близък познат като Иля Трабер, то очевидно предишните норми не действат, пише в свой анализ за "Дойче Веле" Константин Егерт.

Арестът на "авторитетния бизнесмен" от Санкт Петербург Иля Трабер напомня за бунта на Евгений Пригожин. Не само и не толкова заради приликите в житейския път и социалната среда на Иля Илич и покойния Евгений Викторович. Не и защото и двамата са били близки с Владимир Путин, макар и по малко по-различен начин.

Приликата е в това, че както бунтът на Пригожин от 24 юни 2023 година, така и внезапното задържане на Трабер сякаш вдигнаха за няколко исторически мига завесата над истинското състояние на нещата в дълбините на режима на Путин.

По какво си приличат делото на Трабер и бунтът на Пригожин

Преди почти три години, когато бойците от частната армия "Вагнер" без нито един изстрел превзеха Ростов на Дон с население от над един милион души и блокираха щаба на Южния военен окръг, след което си направиха множество селфита с възторжени граждани, стана ясно: системата, изградена от руския диктатор, не е способна да реагира на извънредни ситуации и сериозни кризи.

Тя се оказва напълно парализирана, защото всички - от постовия полицай до командващия окръга, от стрелочника на гарата до губернатора - чакат указания отгоре. Фактът, че Пригожин до последния момент се смяташе за изпълнител на волята на Кремъл, естествено постави тогава мнозина в затруднение. Това обаче е логично: в Русия неформалните неписани правила и достъпът до ръководството са по-важни от формалния статус, да не говорим за закона.

Арестът на Иля Трабер също повдигна завесата за случващото се в системата. Това е особено важно, защото настоящият политически и военен контекст се различава коренно от този през юни 2023 година. При тези обстоятелства арестът на фактическия собственик на почти цялата пристанищна инфраструктура в северозападната част на Русия, който освен това е в близки отношения с Путин, не би могъл да се случи без знанието и одобрението на самия президент.

Извънредно събитие

Ще си позволя да предположа: обвинението в организиране на убийството на петербургския бизнесмен и общински депутат Александър Петров през 2020 година е официалният повод, но не и истинската причина за ареста на Трабер. Та нали до тази седмица ФСБ спокойно приемаше факта, че човекът, контролиращ стратегически обекти като пристанището Уст-Луга, живее спокойно с младата си съпруга в мразената от Кремъл натовска Латвия. Значи е имало заповед "Да не се пипа". А сега са дали разрешение за арест.

Ако се има предвид колко важна е за Путин репутацията на човек, лоялен към старите си приятели, който очаква същата лоялност от обкръжението си, арестът и повдигането на обвинение срещу Иля Трабер изглеждат като извънредно събитие. В края на краищата дори бившият министър на отбраната Сергей Шойгу, който уж не е знаел нищо за мащабната кражба, извършена от собствения му заместник в разгара на войната, беше отстранен от поста си по мек начин - чрез преместване в Съвета за сигурност.

Кой кого контролира - ФСБ Путин или Путин ФСБ?

Възможно е Трабер да е направил нещо, което Путин е възприел като лична измяна. Възможно е да не е проявил нелоялност, но ФСБ да е убедила Путин, че бизнесменът го е предал. Във всеки случай, сега северозападните пристанища ще бъдат ръководени от човек на ФСБ.

Това е мащабна специална операция за поставяне под контрола на руската тайна полиция на важни активи в Балтийско море, които освен това обслужват сенчестия флот на Русия. Т.е. тайната полиция е готова не само да получава приходи, но и да поема всички рискове, свързани с управлението на пристанищната инфраструктура в северозападната част на страната на фона на украинските атаки с дронове и ракети.

По-младото поколение наследници на КГБ ще се опита под различни претексти - реални и измислени - постепенно да отстрани близкото обкръжение на Путин от собствеността, а след това и от властта. Ако Путин сега е готов да хвърли в затвора (в това няма място за съмнение) човек, когото неотдавна покани на рождения си ден, това означава, че вече няма неприкосновено близко обкръжение. Диктаторът, затворил се в бункера си и упорито водещ безрезултатно една безсмислена война, няма на кого да разчита, освен на чекистите. А те се възползват от това, за да преразпределят собствеността, с намерението по-късно да спечелят битката за властта.

Арестът на Иля Трабер е символ на разпадането на старата система от връзки вътре в режима и на началото на борбата за това кой ще определя съдбата на Русия след оттеглянето на Путин - когато и да се случи това.