Путин никога не е обявявал война на Украйна, ето защо

В петата година след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Москва мобилизира стотици хиляди, трансформира икономиката си и води най-голямата война в Европа от 1945 г. Но официално Русия все още не е обявила война.

Ако се замислите достатъчно дълго, ще видите нещо брилянтно оруелско в това. Контролът върху езика оформя границите на самата мисъл. И точно това прави Русия. Нека да разгледаме.

Но първо, нека се върнем назад във времето.

Войната на Русия срещу Украйна не започна през 2022 г. По времето, когато руските танкове преминаха украинската граница през февруари, войната вече продължаваше близо осем години. И така, как я нарече Кремъл тогава?

Най-вече избягваше да я нарича по всеки един начин, който предполагаше пряко руско участие. Наричаха я "украинската криза", "Конфликтът в Донбас", "Украинската гражданска война". Споменаваха се местни "опълчения", "доброволци" и "малки зелени човечета". Но руски войски? Москва настояваше, че не са там.

Фразата "специална военна операция" се появи едва на 24 февруари 2022 г., когато Путин обяви пълномащабното нахлуване. По това време Кремъл вече не можеше правдоподобно да отрича пряката роля на Русия. Така че, вместо да отрича войната директно, я преименува и ето защо.

Защото хората се държат различно по време на война

Войните имат последствия. В момента, в който наречете нещо война, хората започват да очакват разни неща от него. И се паникьосват.

Руснаците биха започнали да се страхуват от мобилизация, недостиг, страдание и смърт. Те биха се страхували от ограничения за пътуване и от обезпокоителното осъзнаване, че каквото и да се случва "там", в крайна сметка може да сполети и тях.

"Специална военна операция" звучи различно, клинично и сдържано. Сякаш скоро ще свърши. Сякаш се управлява от професионалисти и всички останали могат да продължат живота си. Казвайки, че това е нещо различно от война, купи на Путин нещо ценно: време и относително спокойна и безразлична руска нация за известно време. А колективна отговорност? Никога не съм чувал за това.

Пет години по-късно това абсурдно противоречие става все по-трудно за игнориране. През юни 2026 г., след като украински дронове удариха Москва, властите отказаха да разкрият местоположението на местните бомбоубежища, обяснявайки, че такава информация ще бъде публикувана само "по време на война". Ако няма война, тогава мерките по време на война стават трудни за оправдаване. Ако няма война, няма и военновременни убежища. Поне на хартия.

Реалността обаче показва значително по-малко уважение към официалната терминология.

Защото Русия си мислеше, че това ще бъде лесно

Изкушаващо е да се предположи, че етикетът "специална военна операция" е чисто цинично завъртане. Но има и друга възможност: Кремъл може би всъщност е повярвал на собствения си сценарий.

През февруари 2022 г. Москва прочуто заяви, че Киев ще падне след три дни. И доказателствата наистина сочат, че руското ръководство е очаквало "операцията" да бъде бърза, завършваща с бърз колапс на "киевския режим". Така че, вместо да подготвя руснаците за дълга и скъпа война, Кремъл изглежда си е представил нещо по-близко до безболезнена интервенция - решителна, контролирана и приключваща, преди повечето руснаци да са имали време да задават неудобни въпроси.

Официалното обявяване на война принадлежи на конфликт с несигурен край. "Специална военна операция" предполага увереност и кратък, контролиран график. Това предполага, че Русия знае точно какво прави и как точно ще завърши.

Защото "война срещу кого?"

Години наред Русия настояваше, че украинците и руснаците са "братски народи". Че Украйна не е съвсем реална нация сама по себе си, а по-скоро продължение на Русия, отвлечена от екстремисти, манипулирана от Запада и управлявана от нелегитимен елит на "хунтата". Путин дори превърна това чувство в есе от 5000 думи.

Тук логиката започва да се заплита.

Русия заяви, че не се бори с украинците. Тя "демилитаризира" Украйна. "Денацифицира" Украйна. Защитава народа на Донбас. Спасява обикновените украинци от хората, които уж ги държат за заложници. От НАТО и "гниещия Запад". Разказ, в който повечето руснаци все още вярват религиозно. Но обявяването на война на Украйна би опровергало изцяло този наратив. Защото, ако украинците са ваши братя, защо бихте нахлули в страната им? И ако Украйна не е истинска нация, как тогава обявите война на държава, за която настоявате, че дори не съществува?

Наричайки я "специална военна операция", Кремъл позволи да заобиколи тези противоречия. Поне езиково.

Защото предлагаше правна гъвкавост.

Думите имат последствия не само психологически, но и правни и политически.

Съгласно руското законодателство, официалното обявяване на война идва със собствени процедури и задължения. То бележи преход от състояние, технически в мир, към такова, официално въвлечено във война, с всички произтичащи от това конституционни, административни, икономически и политически последици. Придържайки се към етикета "специална военна операция", Кремъл си даде по-голяма гъвкавост с развитието на събитията.

Законите за цензура се вмъкнаха на пръсти. След това дойде "частичната" мобилизация. Икономиката постепенно беше пренасочена към военни нужди. Не наведнъж и не достатъчно рязко, за да принуди обикновените руснаци да се изправят пред реалността, че страната им е влязла в пълномащабна война.

Така че, вместо да постави страната на безпогрешна военна основа за една нощ, Москва затегна гайките постепенно, мярка по мярка.

Подобно на пословичния омар в бавно загряващата се вода, много руснаци се адаптираха към всяко ново ограничение, преди да имат време да осъзнаят колко много се е променило и какво е довело до това.

Защо международната перспектива е важна?

Разбира се, етикетът"„специална военна операция" не беше само за вътрешна аудитория.

Нахлуването в суверенна държава по дефиниция е трудно за продажба. Да го нарече завоевателна война би направило действията на Русия много по-трудни за оправдаване в международен план. "Специална военна операция", от друга страна, звучеше по-ограничено, техническо и по-малко тревожно.

Формулировката помогна да се замъгли обстановката. Това създаде пространство за симпатизиращи правителства да повторят московската рамка и даде на по-колебливите държави известна степен на политическо прикритие. Осъждането на открита война е едно. Реагирането на това, което е представено като ограничена операция за сигурност, е съвсем друго. И разбира се, десетилетната пропагандна кампания на Русия помогна за смекчаване на удара.

Разбира се, не всички го повярваха.

Но принудителните наративи не е нужно да бъдат всеобщо смятани за ефективни. Понякога всичко, което трябва да направят, е да въведат достатъчно неяснота, за да отложат консенсуса, да забавят военната помощ, да смекчат критиките и да позволят на хората в чужбина да си кажат, че ситуацията е по-малко тежка, отколкото е в действителност. И този кратък период на объркване дава на агресора тласък.

Можеше ли Путин да обяви война?

Да. Нямаше конституционна бариера, която да пречи на Русия да го направи. Решението да не се обявява война беше психологическо, политическо и правно.

Пет години по-късно разграничението изглежда все по-абсурдно. Пълномащабното нахлуване на Русия вече е продължило повече от 1500 дни - продължителността на Първата световна война. Ако броим от 2014 г., войната на Русия срещу Украйна се е удължила над 4400 дни. Дванадесет години.

През тези години Русия разшири армията си до близо 2,4 милиона души, пренасочи гигантска част от икономиката си към военно производство и изстреля над 14 000 ракети и стотици хиляди дронове срещу Украйна. Според западни оценки, над 900 000 руски войници са били убити или ранени. Организацията на обединените нации изчислява, че над 10 милиона украинци са били разселени от домовете си.

И въпреки това, официално, за Русия това остава "специална военна операция".

И така, как да наречем случващото се в Украйна?

Отговорът е прост: война. В края на краищата, ако най-големият конфликт в Европа от 1945 г. насам погълне цяла икономика, мобилизира нация и остави стотици хиляди мъртви и ранени, има само толкова много други неща, с които можете да го наречете, преди реалността да настоява за истинското му име.

Шекспир е писал, че роза с всяко друго име би ухаела също толкова сладко.

Пет години след началото на пълномащабното нахлуване на Русия, Кремъл е положил изключителни усилия, опитвайки се да му докаже, че греши.

Анализът е на Маруся Синкевич - главен редактор на новини за Unated24