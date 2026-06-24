Първи случай на ебола във Франция, болният е лекар

Лекар, завръщащ се от хуманитарна мисия в Конго, е дал положителен тест за ебола във Франция, съобщава AFP.

Здравното министерство на страната "потвърждава днес идентифицирането на първи положителен случай на заболяване от вируса ебола на национална територия“, се казва още в съобщението.

Пациентът е изолиран и властите проследяват контактите, добави министерството и успокоява, че рискът за европейското население като цяло е нисък.

Епидемията от ебола в Конго, която е заразила повече от 1000 души и е убила 267, е с най-голям брой потвърдени случаи през първия месец от всеки епизод на заболяването, съобщи Световната здравна организация.

Епидемията в ДРК

ДР Конго обяви огнище на ебола миналия месец, но експертите смятат, че вирусът е циркулирал седмици преди това.

Потвърдено е, че над 260 души са починали от вируса в централноафриканската страна, докато 1000 души са заразени, допълва ВВС.

Съседната на ДР Конго, Уганда, също е потвърдила случаи на ебола. Световната здравна организация (СЗО) съобщава, че е известно, че 20 души са били заразени там и са потвърдени два смъртни случая.

Здравните работници са особено изложени на риск от ебола, която се разпространява чрез телесни течности.

Настоящата епидемия от ебола е причинена от вида Bundibugyo на вируса, за който в момента няма ваксина.

Франция е създала "специализирана система за мониторинг“ за хуманитарни работници, завръщащи се от ДР Конго, съобщи здравното министерство.

Според Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC на Африка) и американските здравни власти, настоящата епидемия от ебола има потенциал да бъде една от най-големите досега.

В ДР Конго случаите в момента са концентрирани в източните провинции Итури, Южно Киву и Северно Киву.

Итури остава основният център на предаване, като представлява повече от 90% от потвърдените инфекции.