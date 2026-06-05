Нова "ваксина с AI“ може да предпази от всички вируси, включително ебола

Учени са разработили нов начин за предотвратяване на разболяване от потенциални вируси на пандемично ниво - преди те дори да са се превърнали в заплаха.

Наречена технология за "универсална ваксина“, екипът, ръководен от университета в Кеймбридж, вярва, че тя може да се използва за разработване на ваксини, които предлагат широка защита от хиляди варианти на вируси, като коронавируси или ебола, в една единствена формула.

Суперантиген и AI

За първи път в историята екипът използва изкуствен интелект, за да проектира "суперантиген“, който осигурява трайна защита срещу широк спектър от вируси, дори когато те мутират.

Ключовата разлика тук е, че ваксините, които се предлагат в момента за грип и COVID-19, използват антигени от специфични вирусни щамове или варианти, които вече са открити при хората - лекарите на практика винаги играят на "наваксване“, докато вирусите мутират и еволюират.

Ето защо традиционните ваксини могат да предложат само ограничена защита и трябва редовно да се актуализират и прилагат отново като бустерна ваксина.

Но новата технология за ваксини би позволила на хората да бъдат защитени от вируси, преди те да мутират, като потенциално би спряла щамовете, предизвикващи пандемия, преди да успеят да се разпространят.

"Превърнахме разработването на ваксини от реактивно към бъдещо, устойчиво на промени“, каза водещият изследовател професор Джонатан Хийни от Лабораторията по вирусна зооноза към Ветеринарномедицинския факултет на Университета в Кеймбридж.

"Нашите ваксини ще продължат да осигуряват защита срещу вируси, дори когато те мутират в нови щамове", добави ученият.

Преодоляхме проблема с традиционните ваксини, които имат ограничена защита.

"Това означава, че можем да избегнем постоянния цикъл на преследване на вирусните варианти, циркулиращи сред хората, и актуализиране на ваксините, за да се опитаме да ги настигнем, като куче, което гони опашката си", споделят екипът от лекари.

Обещаващи резултати

Резултатите от първите човешки изпитвания на революционната нова ваксина, публикувани в Journal of Infection, изглеждат обещаващи и установяват, че новите ваксини са безопасни, добре поносими и причиняват минимални странични ефекти.

39 души на възраст между 18 и 50 години са получили универсална ваксина срещу коронавирус Sarbeco, която обхваща голяма група вируси, срещащи се в природата, включително SARS-CoV-2, който причини пандемията от COVID.

Изследователите отбелязаха, че ваксината е предизвикала имунни отговори у доброволците не само към SARS-CoV-2 и SARS, но и към свързани с тях вируси на прилепите, които потенциално биха могли да преминат от животни към хора и да причинят бъдещи пандемии.

Необходимо е по-нататъшно развитие на технологията за универсални ваксини, преди тя да бъде готова за обществена употреба. Фаза 2 ще оцени способността на ваксината да индуцира имунни отговори в по-широка и по-разнообразна популация.

"Вируси като грип, коронавируси и групата на ебола се развиват непрекъснато и докато ваксините бъдат пуснати в продажба, те може да са несъответстващи, защото настоящата "реактивна“ ваксинна система трудно се справя с темпото“, каза професор Сол Фауст от Университета в Саутхемптън.

"Този ​​нов клас универсални ваксини е подготвен за бъдещето. Те не само предпазват от много варианти едновременно, но и потенциално от сродни вируси, които все още не са се появили и не са се разпространили сред хората", споделя проф. Фауст.

"Ако можем да разработим и клинично да усъвършенстваме този нов клас ваксини преди началото на вирусна епидемия, милиони животи биха могли да бъдат спасени, блокадите да бъдат избегнати и икономиката да бъде запазена", категоричен е ученият.

Заплахата "ебола"

В момента най-големият проблем за световното обществено здраве е ебола, след като ново огнище в Уганда и Демократична република Конго остави хиляди болни и около 260 души починали.

Ебола е тежка вирусна хеморагична треска, която може да причини органна недостатъчност и вътрешно кървене, а в напреднали стадии пациентите могат да кървят от очите, носа и други части на тялото.

Симптомите могат да започнат внезапно между два и 21 дни след инфекцията, първоначално наподобявайки грип с треска, умора, мускулни болки и главоболие, преди да прогресират до повръщане, диария и в тежки случаи кървене.

Вирусът се разпространява чрез директен контакт със заразени телесни течности, включително кръв, повръщано и слюнка, и не се предава по въздушно-капков път, което означава, че предаването изисква близък физически контакт.

Само хора, които вече имат симптоми, могат да предадат инфекцията.

Смъртността варира между огнищата, но може да достигне около 30 до 50 процента за щама Bundibugyo, което го прави едно от най-опасните инфекциозни заболявания в света.

Особена загриженост е свързана с настоящото огнище, тъй като няма одобрена ваксина или специфично лечение за този щам, като усилията за контрол разчитат на ранно откриване, изолация, проследяване на контактите и строги хигиенни мерки.

По-рано тази седмица обаче беше разкрито, че в момента се разработват три ваксини срещу ебола.