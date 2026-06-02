Напревара с времето: Три ваксини срещу ебола са в процес на разработка

Три нови ваксини се разработват срещу редкия щам на вируса ебола, който в момента опустошава Централна Африка, докато учените бързат да спрат най-лошото огнище досега.

Експерти предупреждават, че разпространението, причинено от щама Бундибуджо на вируса, може да надмине огнището от 2014 до 2016 г., което уби над 11 000 души.

В момента има над 1000 предполагаеми случая на ебола и над 250 смъртни случая, като повечето случаи са открити в Демократична република Конго и някои в съседна Уганда.

Световната здравна организация предупреди, че истинският обхват на огнището може да е много по-голям, а здравните служители са в червена тревога по целия свят.

Предполагаеми случаи се появиха в Бразилия, Италия и Австрия през последните седмици след началото на огнището в ДРК миналия месец, но тези тестове досега са отрицателни.

Все пак има особени опасения относно щама Бундибуджо, който убива до 50% от заразените, защото няма ваксина за него, но три са в процес на разработка, докато учените се стремят да спрат катастрофалното му разпространение.

Международната инициатива за ваксина срещу СПИН (IAVI), която се надява да създаде една от ваксините, предупреди, че епидемията заплашва да бъде най-тежката досега.

"Мисля, че това очевидно заплашва да бъде толкова тежка епидемия, колкото тази, ако не и дори по-лоша, и разработването на ваксина и други контрамерки очевидно е приоритет", каза д-р Марк Файнбърг, ръководител на IAVI. Учени от Оксфордския университет и Модерна, които произведоха ваксина срещу COVID-19, също бързат да създадат ваксина.

Разработване на ваксини

Оксфордският университет предупреди, че може да отнеме два до три месеца, преди ваксината им срещу новия щам Бундибуджо да бъде тествана върху хора, което означава, че е малко вероятно пациентите в Африка да получат лекарството през следващите шест месеца.

В момента само един от шестте щама на ебола има ваксина. Тя е разработена за най-разпространения вид, известен като Заир, който стои зад епидемията от 2014 до 2016 г.

IAVI работят върху модифицирана версия на ваксината Заир за борба с щама Бундибуджо, която дава почти 100% защита при тестване върху маймуни.

Но д-р Файнберг казва, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината да бъде готова за клинични изпитвания. До този момент вирусът може да е отнел още хиляди животи.

Moderna ще използва същата технология, използвана по време на пандемията от COVID, за бързо създаване на ваксина.

Главният изпълнителен директор на фармацевтичната компания Стефан Бансел заяви, че се действа спешно, но с научна прецизност.

И трите ваксини ще имат за цел да научат имунната система да открива Бундибуджо, но ще използват различни методи за това.

Ваксината на IAVI използва безвреден вирус, модифициран да носи протеина Ебола, който имунната система след това ще атакува, докато едновременно с това се учи да разпознава Ебола.

Ваксината "Модерна“ и ваксината "Оксфорд“ доставят генетични инструкции в тялото. Това инструктира клетките да произвеждат протеина Ебола, който имунната система също идентифицира като чужд и атакува.

Във всички случаи целта на ваксината е да подготви имунната система, за да може тя да реагира по-бързо и по-ефективно, ако човек е изложен на ебола.

Тъй като ваксините използват различни технологии, те могат да осигуряват различни нива на защита или да изискват различен брой дози. Необходими са клинични изпитвания, за да се установи колко добре действа всяка ваксина.

Д-р Ричард Хачет, главен изпълнителен директор на Коалицията за иновации в подготовката за епидемии (Cepi), която осигурява финансиране за ранните етапи на изследванията на ваксини, заяви: "Тъй като вирусът Бундибуджо се разпространява бързо и няма лицензирани ваксини, всеки ден е от значение в надпреварата срещу това смъртоносно заболяване"

"Ваксина срещу Бундибуджо може да помогне за овладяване на тази епидемия и засилване на готовността за бъдещи огнища", каза генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Хуманитарната организация "Лекари без граници“ предупреди, че огнището на ебола е "дълбоко тревожно“.