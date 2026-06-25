Тръмп поиска 87,6 млрд. долара от Конгреса

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп поиска от Конгреса допълнително финансиране в размер на 87,6 милиарда долара, като над 1,4 милиарда долара от тях са предвидени за справяне с разрастващата се епидемия от ебола в Африка, предава Reuters.

Пари за Иран, ебола и фермерите

Искането, публикувано на уебсайта на Белия дом, е част от по-широк пакет за допълнително финансиране. По-голямата част от средствата са предназначени за "спешни нужди", свързани с войната в Иран, както и за мерки срещу епидемията от ебола в Африка.

Пакетът включва 67,1 милиарда долара за американските въоръжени сили. От тях 21 милиарда долара са предвидени за Пентагона за закупуване на боеприпаси, укрепване на индустриалната база на САЩ и подкрепа на критично важни способности. В искането са заложени и 11,1 милиарда долара помощ за американските фермери.

Над 1,4 милиарда долара срещу ебола

За справяне с епидемията от ебола администрацията иска над 1,4 милиарда долара. От тях 800 милиона долара са предвидени за международна хуманитарна помощ и мерки в отговор на кризата в Централна Африка. Средствата трябва да покрият създаването на център за поставяне под карантина в Кения на американци, изложени на заболяването, както и материали, лечение, проследяване на контактни лица, регионална логистична мрежа и мерки за контрол на инфекциите.

Още 500 милиона долара са поискани за фондове за глобална здравна сигурност, чиято цел е предотвратяване, откриване и реакция на епидемията в Демократична република Конго, Уганда и други държави, както и ограничаване на риска от разпространение на вируса към САЩ. Това финансиране включва средства за проследяване на заболяването, лабораторен капацитет, трансгранична координационна система и потенциални партньорства с многостранни организации и частния сектор.

Според представител на администрацията още 90 милиона долара са предвидени за дипломатически дейности, включително евакуации и транспортиране на американски граждани, заразени с вируса, до лечебни заведения. По информация на Reuters тази заявка за финансиране не е била съобщавана по-рано.

Най-много случаи за първи месец от епидемия

Епидемията е причинена от редкия щам на вируса, известен като "Бундибуджо". Повече от 1000 души са заразени в Демократична република Конго, а още 20 случая са регистрирани в съседна Уганда. Според Reuters това е най-големият брой случаи, отчетен в рамките на първия месец от която и да било епидемия от болестта досега.

По данни на Световната здравна организация от началото на сегашната епидемия, обявена през май, са починали около 270 души.

Белият дом заяви, че средствата за глобална здравна сигурност са "от решаващо значение за защитата на американците и за спирането на разпространението към САЩ".