Морбили, ебола... Здравните власти в САЩ нащрек преди Световното първенство

Здравните власти в САЩ са в повишена готовност заради риска от разпространение на инфекциозни заболявания по време на Световното първенство по футбол, което ще събере милиони фенове в 16 американски града през следващите близо шест седмици.

Сред основните опасения е морбили. Панамериканската здравна организация (PAHO) издаде предупреждение по темата, след като от началото на годината в САЩ са регистрирани над 2000 случая на заболяването, а в Мексико те вече надхвърлят 11 000. Според здравните експерти един заразен с морбили може да предаде вируса на до 18 незащитени хора.

Подготовката за първенството поставя здравните служби пред сериозно логистично предизвикателство. В Оперативния център за здравна сигурност - съвместна инициатива на Georgetown University и MedStar Health - специалисти анализират данни от цялата страна и изготвят ежедневни доклади за федерални и местни здравни институции, болници и служби за реакция при извънредни ситуации.

В Далас властите са разширили наблюдението чрез изследване на отпадни води, включително на международното летище в града. Успоредно с това е засилен контролът за комари, които могат да пренасят заболявания като денга и чикунгуния. Анализите на отпадните води вече са засекли наличие на ротавирус, хепатит А и норовирус в различни части на Съединените щати.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) междувременно следят и други здравни заплахи, сред които нарастващо огнище на ебола в Централна Африка и случаи на хантавирус на круизен кораб.

Според специалистите обаче рискът от разпространение на ебола в САЩ остава нисък. Заболяването се предава чрез контакт с телесни течности на заразен човек с проявени симптоми, а не по въздушен път.

"За мен ебола не е заплаха №1, №2 или дори №3. Загрижен съм за внасянето на морбили", заяви д-р Крейг Спенсър от Brown University, който е работил с пациенти по време на епидемията от ебола в Западна Африка.

Подобна оценка дава и здравният комисар на Филаделфия Палак Равал-Нелсън.

"Разполагаме с рамките за изпълнение на това, което трябва", каза тя, цитирана от БГНЕС.