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Украйна удари ключова нефтена база в Русия (ВИДЕО)

След атаката на мястото е избухнал голям пожар

25.06.2026 | 09:22 ч. Обновена: 25.06.2026 | 09:28 ч. 16
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Украйна нанесе нов удар по руска енергийна инфраструктура, след като през нощта беше атакувана петролна база в Краснодарския край, предават украински медии.

След удара на мястото е избухнал голям пожар, а над района се издигнал гъст черен дим. По информация на местните власти два резервоара с гориво са се запалили, след като върху тях паднали отломки от дронове, свалени от руската противовъздушна отбрана.

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Към момента няма информация за загинали или ранени.

Поразената нефтена база е с важно значение за снабдяването на региона, тъй като приема горива от големи рафинерии и ги разпределя към мрежата от бензиностанции в Краснодарския край.

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Тагове:

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