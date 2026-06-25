Украйна удари ключова нефтена база в Русия (ВИДЕО)

Украйна нанесе нов удар по руска енергийна инфраструктура, след като през нощта беше атакувана петролна база в Краснодарския край, предават украински медии.

След удара на мястото е избухнал голям пожар, а над района се издигнал гъст черен дим. По информация на местните власти два резервоара с гориво са се запалили, след като върху тях паднали отломки от дронове, свалени от руската противовъздушна отбрана.

Към момента няма информация за загинали или ранени.

Поразената нефтена база е с важно значение за снабдяването на региона, тъй като приема горива от големи рафинерии и ги разпределя към мрежата от бензиностанции в Краснодарския край.

Poltavskaya oil depot is ablaze under mysterious circumstances 😉 📍 Krasnodar Krai, russia 🔥 pic.twitter.com/TgKYZg6KE5 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 25, 2026