Екс шеф на НАТО: Закалена в битки, Украйна има водеща роля за защитата на Европа

Отношението на САЩ към защитата на Европа се е променило трайно и трябва да се създаде европейска коалиция на желаещите, включително Украйна, за да защитава континента, коментира Андерс Фог Расмусен, бивш генерален секретар на НАТО.

Коалиция от 45 държави, желаещи да се споразумеят, на теория вече е готова да действа като сила за успокоение и обучение в Украйна в случай на мирно споразумение с Русия.

Расмусен, бивш близък съветник на украинския президент Володимир Зеленски, предлага адаптиране на концепцията, така че разширена версия на коалицията да осигурява гаранции за сигурност за континентална Европа, а не само за Украйна.

Расмусен вижда коалицията като застрахователна сила в случай, че Доналд Тръмп внезапно изтегли американските войски и европейските партньори в отбраната не са готови да запълнят празнината, пише The Guardian.

"Бих предложил коалиция на желаещите, в която да се обединят редица европейски държави, способни и желаещи да направят необходимото, за да защитят континента, включително Украйна. Силите ще бъдат водени от двете ядрени сили в Европа, Франция и Обединеното кралство", каза Расмусен в понеделник на семинар, посветен на европейската отбрана.

Обща отбранителна стратегия

Предложението на Расмусен преди срещата на пет водещи европейски отбранителни сили в Берлин, която ще се проведе днес, за да се изготви обща отбранителна стратегия в навечерието на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 юли. Срещата на върха ще бъде фокусирана върху това да се докаже на Тръмп, че инструкцията му Европа да харчи повече за собствената си отбрана е била спазена.

Срещата на върха се готви да постигне съгласие за нова цел от 70 милиарда евро допълнителни разходи за Украйна за две години, като сумите допринасят за ангажимента, поет от отделните държави, да изразходват до минимум 5% от БВП за отбрана до 2035 г.

Европейски представители на отбраната отчасти подкрепят целта като начин да се хвърли светлина върху това как подкрепата за Украйна е толкова силно концентрирана в около пет държави, предимно Германия, Великобритания, Швеция, Дания и Холандия.

Министърът на отбраната на САЩ, Пийт Хегсет, обяви преглед на броя на американските войски в Европа, но засега на военно ниво има увереност, че намаляването на войските от администрацията на Тръмп няма да бъде толкова внезапно, че да изложи на риск сигурността на Европа.

Украйна като част от архитектурната сигурност

Расмусен обаче смята, че Украйна трябва да бъде неразделна част от нова европейска архитектура за сигурност. "Както и да приключи този конфликт, ние все още имаме агресивна Русия и се нуждаем от Украйна като бастион срещу тази агресивна Русия. А Украйна днес е военно най-силната нация в Европа. Тя е изпитана в битки, закалена в битки", каза още Расмусен.

Той каза, че е окуражен от индикациите, че Украйна ще получи лицензи за производство на оръжия, разработени от САЩ, в Украйна, включително ракети-прехващачи и ракети с голям обсег. Украинските лидери в отбраната също така призовават за премахване на европейските бюрократични ограничения, които пречат на бързата и евтина интеграция на отбранителната индустрия на Украйна с Европа. Промяната на отбранителната екосистема се счита за по-важна от подпомагането на отделни отбранителни фирми.

Расмусен също така предупреди ЕС да не предприема преждевременни действия за назначаване на собствен преговарящ с Русия, тема, която раздели последната среща на държавните глави на ЕС. "Преди дори да помислим за назначаване на някого, който да преговаря от името на Европа, трябва да се уверим, че той или тя ще преговаря от позиция на силата“, каза той.

На въпроса защо Украйна е постигнала напредък на бойното поле, екс шефът на НАТО отговори: "Прекарахме твърде много месеци в обсъждане на доставката на бойни танкове, изтребители, всичко. Но постепенно се активизирахме. Но преди всичко самите украинци бяха много иновативни в разработването на високотехнологични военни способности, главно дронове и други видове високотехнологични военни неща".