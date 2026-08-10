Лодка с туристи се преобърна до Статуята на свободата, жена и бебе загинаха

Туристическа лодка се преобърна близо до Статуята на свободата, жена и бебе са загинали, съобщи полицията на Ню Йорк, цитирана от Би Би Си.

След инцидента близо до пристанището на Ню Йорк в събота вечерта е организирана мащабна операция по издирване и спасяване, предава бТВ.

Близък плавателен съд е спасил 12 души от водата преди пристигането на полицията, съобщи бреговата охрана на САЩ. По-късно водолази от полицията в Ню Йорк открили 27-годишна жена и петмесечно момиченце, които били транспортирани до близка болница, където по-късно са починали.

Имената на пътниците и конкретната причина за инцидента не са разкрити.

Полицията е получила обаждане на 911, в което се съобщава за преобърната лодка във водите близо до остров Либърти, където се намира емблематичната статуя.

В спасителната акция са участвали два катера на бреговата охрана, четири катера на пожарната, два полицейски катера и полицейски хеликоптер, съобщиха от Бреговата охрана на САЩ. Съобщава се, че оцелелите от инцидента са в стабилно състояние.

Водачът на лодката – 46-годишен жител на Манхатън, е задържан и обвинен за безотговорно поведение, застрашаващо живота на други хора. Разследването на инцидента трябва да установи и дали лодката законно е превозвала туристи.