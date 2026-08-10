Изписаха 12-годишното дете, пострадало тежко с е-тротинетка в Лясковец

След десетдневно лечение болница "Пирогов" изписва 12-годишното дете от град Лясковец, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка, съобщиха от "Пирогов".

Момчето е диагностицирано с тежка черепно-мозъчна травма, с опасност за живота, а след транспортирането, детето бе оперирано от началника на Клиниката по неврохирургия проф. Николай Габровски и детския неврохирург д-р Стефан Овнарски. Специалистите от "Пирогов" отново апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, а родителите да упражняват по-сериозен контрол.

Инцидентът стана на 28 юли около 10:00 ч. в Лясковец. Детето бе закарано в тежко състояние във великотърновската болница, а след това беше транспортирано с въздушна линейка. По случая започна разследване.