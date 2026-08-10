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Изписаха 12-годишното дете, пострадало тежко с е-тротинетка в Лясковец

Момчето претърпя операция заради тежка черепно-мозъчна травма

10.08.2026 | 09:22 ч. Обновена: 10.08.2026 | 09:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След десетдневно лечение болница "Пирогов" изписва 12-годишното дете от град Лясковец, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка, съобщиха от "Пирогов".

Момчето е диагностицирано с тежка черепно-мозъчна травма, с опасност за живота, а след транспортирането, детето бе оперирано от началника на Клиниката по неврохирургия проф. Николай Габровски и детския неврохирург д-р Стефан Овнарски. Специалистите от "Пирогов" отново апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, а родителите да упражняват по-сериозен контрол.

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Инцидентът стана на 28 юли около 10:00 ч. в Лясковец. Детето бе закарано в тежко състояние във великотърновската болница, а след това беше транспортирано с въздушна линейка. По случая започна разследване. 

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