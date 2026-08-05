Мароканците подготвят нов щурм към Сеута: Ще се видим там на 15 август

"Повечето от младежите, които споделят информацията за щурма на Сеута на 15 август - кълна се, няма да постигнат нищо“, гласи съобщение във Facebook група за "хора, интересуващи се от миграцията от Мароко към окупираната Сеута“.

Групата наброява близо 23 хиляди членове, като броят им се е увеличил с над 6000 през последната седмица според данните на самата платформа. Това съобщение е само един от стотиците примери, на които El Pais се е натъкнал.

Съобщенията се разпространяват главно в WhatsApp и Facebook и обсъждат евентуален нов масов наплив към испанския ексклав на 15 август, официален празник в Испания - Успение Богородично или Asunción de la Virgen.

Хиляди млади мароканци спорят дали това е истина, дали си заслужава, дали е осъществимо или пък всичко е замислено като измама, целяща да подведе непълнолетните.

"Нима животът ви наистина струва толкова малко? Оставете хората в Сеута на мира. Стига толкова: родителите на младежите, които заминаха, и на онези, които са в неизвестност, са съкрушени“, се казва още в съобщението.

Спекулация или истина

Датата 15 август не е просто слух. "Братя, 15.08.2026 г.“ - гласи съобщение в WhatsApp, изпратено в група с 35 членове, наречена "Миграция към Сеута и Мелиля“, създадена миналия четвъртък.

El Pais се свърза със създателя на една от тези групи, за да попита дали целта е опит за навлизане в Сеута на 15 август. "Да, или дори нещо повече“, отговори той. На въпроса дали начинанието е безопасно, дали ще има много хора или дали ще последват депортации, органиаторът отговори просто: "Само Бог знае, присъедини се към групата и попитай".

Всички тези съобщения и разговори в социалните мрежи се водят на арабски език.

В социалните мрежи се говори много за 15 август. Коментарите варират от ентусиазъм: "Ще се видим там на 15-и. Елате навреме“, "Тръгвам от Маракеш на север, за да преживея този ден“, до още повече изказвания, изпълнени със съмнение или предпазливост: "Не поемайте излишни рискове, обстановката все още е напрегната", "Вероятно няма да отида", "Ще отида в края на месеца, когато нещата се успокоят", "Нима са толкова глупави? Първия път ги изненадаха, но сега вече са наясно с всичко. Бъдете търпеливи, изчакайте и се възползвайте от пропуск в сигурността“, пишат в групата.

Слухът се е разпространил дотолкова, че в един от чатовете в WhatsApp някой е публикувал съобщение от крайнодясната испанска партия "Se Acabó La Fiesta“ ("Партито свърши“), придружено от екранни снимки относно 15 август. В друг чат мъж на име Анхел, представящ се за испанец, е написал: "Ще ви изхвърлим от Испания".

El Pais успя да получи достъп до пет групи във Facebook с близо 400 000 членове и девет групи в WhatsApp с по няколкостотин участници. Разследване на организацията за проверка на факти Maldita установи наличието на 10 групи с общо 422 560 членове, както и на други, по-малки групи в WhatsApp и отделни публикации в Instagram. Слухът за 15 август може също така да е начин да се привлекат хора от други градове към района на Сеута, където впоследствие да бъдат подтикнати да платят на трафикантска група за място в надуваема или малка лодка.

Социалните мрежи са източник на информация

Социалните мрежи са практически единственият източник на информация за Испания, с който разполагат тези млади хора“, казва Мария Гевара, изследовател в университета "Пабло де Олавиде“ в Севиля.

"Младежите от Мароко поддържат силна връзка помежду си и обменят информация директно. Те се информират взаимно за различните възможности. Обикновено говорят само за положителните страни на миграционния процес, защото никой не иска да изглежда като плакса. Възможно е да са чули, че съществува такава възможност, но почти никога не съм виждала някой тук да прекосява морето с плуване - винаги използват малки лодки“, обяснява Гевара.

В социалните мрежи, наред със съобщенията за евентуалната дата на опита за прекосяване, десетки хора публикуват снимки на изчезнали близки или се опитват да разберат как да преминат.

Една от най-дългите скорошни дискусии е сложен разговор за това кой вид надуваема лодка е по-подходящ, придружен от снимка, по-скоро подходяща за деца, играещи на плажа.

"В Пролива има силно течение, каяците се преобръщат. По-добре потърсете нещо по-сериозно; морето не е шега работа“, казва един от участниците.

Не липсват и конспирации

Конспиративните теории относно случилото се миналата седмица или въпросът дали морската преграда може да бъде преодоляна с плуване отварят нови теми за дискусия.

"Съпругът ми излезе да се помоли и видя някого да тича, без да разбира какво става. Към девет часа чух глъчка навън; погледнах и видях деца да тичат. Вече знаех, че хората пресичат границата, но от време на време виждах по петима-шестима от тях да тичат по улицата. Някой ги попита какво става и едно момче отвърна: "Сеута е отворена“. И то продължи да предава това на следващия човек, докато не настъпи хаос. Мобилните телефони направиха всичко по-лесно“, обяснява жена във Facebook.