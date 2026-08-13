Екип на ЕК анализира миграционната ситуация в Сеута

Европейската комисия изпрати екип в Сеута, за да анализира миграционната ситуация на място. 30 служители на Фронтекс са командировани в испанския автономен град.

Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Сеута, и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това, съобщи БНР.

Преди дни той проведе разговори с европейските гранични служби, за да направи преглед на ситуацията и да анализира областите, в които може да бъде оказана подкрепа.

Обсъдени са били начини за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще, макар да не е ставало дума за евентуална подкрепа на място за Испания, тъй като правителството на Педро Санчес все още не е отправило искане в тази насока.

Изпращането на този екип на Европейската комисия е в отговор на миграционната вълна в края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в града и доведе до напрежение между европейските партньори.