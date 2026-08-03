От социалните мрежи до Сеута: Група усмихнати мароканци са катализатора на щурма ВИДЕО

Дни преди масовия щурм на испанския анклав Сеута, клип с група усмихнати мароканци, които вдигат палци нагоре след незаконното си преминаване на граница, е послужил като “катализатор” за масовите действия след това, твърди експерт.

Д-р Мириам Черти коментира пред британските медии, че видеото, публикувано във Facebook дни преди 60 хиляди мигранти да влязат в Сеута, е било своеобразна "демонстрация пред връстниците“.

На кадрите се виждат усмихнати мъже, които показват знака за мир и вдигат палци към камерата, докато някои от тях стискат документи, за които се смята, че са временни удостоверения за самоличност или регистрация.

Камерата обхожда групата, докато те се крият от слънцето, подпирайки се на стени или лежейки край пътищата и под дърветата.

Видеото е придружено от надпис "пазете се“ и хаштагове за Сеута, а върху кадрите са изписани посланията "Благодаря ти, Испания“ и "безопасно пристигане“.

В навечерието на масовото нахлуване в TikTok се появи и друг клип, показващ сграда в мароканския град Тетуан, в която очевидно се продават бански костюми, като една от стаите е пълна с водолазни костюми и плавници.

Видеата бяха публикувани броени дни преди повече от 60 000 мигранти от Северна Африка да залеят малката територия с площ от около 12 квадратни километра, населена с 84 000 испанци.

Тълпата е заснета как плува навътре в морето откъм мароканската страна, след което се насочва към испанския бряг и нахлува на територията, като някои от хората сами документират пътуването си.

Високо напрежение

Събитията предизвикаха международно осъждане и спорове, след като испанският министър-председател Педро Санчес разкритикува остро партньорите си от ЕС заради това, което определи като липса на европейска солидарност.

В писмо, изпратено в събота до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Санчес изрази "сериозни опасения“ относно реакцията на някои европейски правителства.

Това се случи, след като Италия временно преустанови действието на Шенгенското споразумение за свободно движение по отношение на Испания, а италианският премиер Джорджа Мелони определи гледката като "шокираща“. Това решение беше подкрепено от Финландия и Дания.

Притокът на хора продължи и през нощта срещу петък, дори след разполагането на испански военни части, докато хълмовете край границата се изпълниха с тълпи, насочващи се към града.

В събота официални лица съобщиха, че около 48 000 от хората, влезли незаконно в Сеута в четвъртък, доброволно са се върнали в Мароко.

Най-малко 67 души загинаха при опит за пресичане на границата тази седмица – било то чрез удавяне, или вследствие на смачкване край граничната ограда.

Това е втората голяма вълна от мигранти след организираното пристигане на около 4000 души през септември 2024 г. Експертът допълни, че движението е провокирано от надеждата за по-добър живот и сигурна работа.

Как започна всичко?

Д-р Черти посочи, че видеоклиповете, показващи успешното незаконно пресичане на границата със Сеута, са вдъхновили още хора да предприемат същото пътуване.

"Публикациите започнаха през уикенда. Първата се появи в събота - ставаше дума за група млади мароканци, които бяха стигнали до Сеута и споделяха новината, че са пристигнали невредими“, разказа старши изследовател от Центъра за миграция, политика и общество към Оксфордския университет.

#morocco #spain #migrants ♬ original sound - Reuters @reuters Spain said it will deploy military units to support police in Ceuta after tens and thousands of migrants crossed into the North African enclave from Morocco, overwhelming border forces. Hundreds reached the city by swimming around border controls using inflatable tubes and other flotation devices, while others broke through fences and pushed past police officers. #ceuta

"Беше група от 20-30 души, така че това служи като своеобразен пример за връстниците им", казва изследователят.

Д-р Черти, която изследва влиянието на социалните мрежи върху миграцията, забеляза как след публикуването на видеото с въпросните мъже започнаха да се разпространяват клипове, насърчаващи незаконната миграция, като съдържанието им се прехвърляше от една платформа в друга.

"Имаше публикации с посланието: "El Ghorva“ зове. "Ghorva“ означава състоянието, в което ставаш чужденец“, обясни тя.

"Предупредих колегите си да следят ситуацията в сряда, а до четвъртък новината вече беше навсякъде", казва експертът.

Тази тенденция подтикна мароканци от различни краища на страната да препълнят обществения транспорт и да се стекат към Тетуан и съседния град Фнидек, което доведе до масовото придвижване към Сеута.

"В четвъртък гарите бяха препълнени, включително влакът-експрес за Танжер. В 9 сутринта бяха празни, а два часа по-късно – напълно пълни“, отбеляза д-р Черти и добавя:

#migrant #spain #migrantcrisis #news ♬ original sound - The Times and Sunday Times @thetimes Thousands of migrants were pouring across the border from Morocco into the Spanish exclave of Ceuta on Thursday after security forces were overwhelmed in the North African city’s worst crisis since 2021. Spanish Civil Guard officers looked on helplessly as crowds of young men and some entire families made their way along the Tarajal border breakwater to reach Spanish territory. Video images showed them crossing on foot, swimming or climbing around barriers on the coast, facing no opposition from Moroccan border security. The throngs of mostly Moroccan young men, smiled and cheered, some shouting, “Viva Espana!” or kneeling to kiss the ground as they arrived on Spanish soil. *for news purposes* #morocco

"Имаше и видеоклипове на хора, които се качват във влаковете. Това се възприемаше като възможност, като отворена врата. Границата е отворена, нали, така че нека всички се възползваме. Това, наред с други фактори, доведе до злощастните събития от тази седмица".

Смята се, че притокът на мигранти е бил насърчен от решение на Върховния съд на страната през юли, според което пристигащите по море мигранти не могат да бъдат незабавно върнати обратно през границата без съответната правна процедура.

Този процес, определян от испанските полицейски синдикати като фактор, който "привлича“ хората да се втурнат към границата, се различава от начина, по който мигрантите влизат в Испания по суша.

Става въпрос за маршрут, който в миналото мароканците са можели свободно да използват за търговия, но границите на двата испански анклава – Сеута и Мелиля – бяха затворени по време на пандемията, а впоследствие затварянето стана окончателно.

Това доведе до загуба на работни места, отбеляза д-р Черти, както и до упоритост от страна на мароканците да продължат да пресичат границата незаконно и да влизат в испанския анклав.

"Преди пандемията хората можеха да търгуват, да отиват там за деня и да се връщат. Масовите пресичания започнаха след окончателното затваряне на границите и забраната за търговия на местното население", добавя тя.

Мнозина от хората, с които съм разговаряла, са загубили бройката на опитите си да преминат успешно.

Обратно в Мароко

Същевременно се разпространяват и видеоклипове, в които хора, върнали се в Мароко след трудности при престоя си в Сеута, разубеждават другите да пресичат границата.

Въпреки това, демографският състав на желаещите да напуснат Мароко се е променил през годините, отбелязва д-р Черти.

Ако преди групата се е състояла предимно от младежи на възраст между 18 и 29 години, сега тя обхваща цели семейства, хора с увреждания и жени, пътуващи сами – както се видя и в четвъртък.

Това е поставило полицейските служители на границата в ситуация, с която трудно са се справяли, добавя експертът, като на полицаите се е наложило да започнат да спасяват хора.

Мароко отдавна се бори с високи нива на безработица сред младото население. Безработните са 11% от населението.

Това, в съчетание с "историите за успех“ на онези, които са стигнали до Испания или по-навътре в Европа, насърчава хората да предприемат незаконното и опасно пресичане.

На въпрос дали подобни събития могат да се повторят, д-р Черти отговаря: "Да, възможно е да се случи отново. Става дума за хора, които вече са разочаровани от икономическата ситуация и нямат много възможности - те биха се възползвали от такъв шанс".