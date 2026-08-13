Луксозна яхта за близо 4 млн. потъна в Средиземно море (ВИДЕО)

Суперяхта на стойност 3,8 милиона паунда потъна в Средиземно море само дни след като беше предадена на новия си собственик.

"Angiola II“ се преобърна във вторник вечерта край Порто Черво на остров Сардиния, между остров Капучини и нос Капо Феро.

Кадри запечатват как луксозният плавателен съд се накланя настрани и потъва под водата, докато хората от намиращите се наблизо лодки наблюдават случващото се.

Яхтата с дължина около 30 метра е била предадена на италианския си собственик едва четири дни преди инцидента, след като е преминала през мащабен ремонт.

Спасителна акция

Бреговата охрана на Ла Мадалена успя да овладее ситуацията след близо тричасови усилия и позволи на плавателния съд да потъне безопасно. От вторник насам яхтата лежи на морското дъно, на седем метра под повърхността, където ще остане, докато не бъде извадена от водата.

Предполага се, че яхтата е загубила плаваемостта си, след като повреда в двигателя е предизвикала пожар в уплътненията, позволявайки на водата да нахлуе в корпуса.

Точната причина за наводняването и потъването обаче все още не е официално потвърдена.

Собственикът, чиято самоличност засега остава неизвестна, е бил сред 14-те души на борда на яхтата, когато тя е започнала да потъва.

Дванадесет души са били спасени от друг плавателен съд, намиращ се наблизо, докато собственикът и негов приятел са останали на потъващата яхта, очаквайки патрулен катер, който ги е транспортирал до Полту Куату.

Няма данни за пострадали.

Брокерската компания "Agenzia Marittima De Felice“ обяви покупката на яхтата през юли, като описа собственика като "дългогодишен клиент на агенцията“.

Според оценки на италиански медии стойността на яхтата надхвърля 8 милиона евро.

"Angiola II“ е спусната на вода от италианската корабостроителница "Permare“ под марката "Amer Yachts“ през юли 2020 г. Това е бил шестият корпус от серията "Amer F100“.

Моделът "Amer F100“ разполага с места за настаняване на до десет гости в пет каюти.

Съобщава се, че за изваждането на потъналия плавателен съд ще бъде използван понтон с тегло приблизително 200 тона.