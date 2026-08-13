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Илияна Йотова: Антон Станков бе неизменно воден от идеала за справедливост

Той остава завинаги един от най-изявените защитници на върховенството на правото

13.08.2026 | 17:22 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Антон Станков съзнаваше личната и професионалната си отговорност за укрепване на правовата държава - с грижа към околните и респект към държавността. И в тази обща мисия ще ни липсва професионалният му авторитет и човешките му качества. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод загубата на юриста и бивш правосъден министър Антон Станков.
 
Държавният глава посочва, че Антон Станков завинаги остава един от най-изявените защитници на върховенството на правото. 

„В живота бе неизменно воден от идеала за справедливост. Неговата загуба оставя дълбока празнота не само за най-близките му, но и за цялата юридическа гилдия и за обществото ни. Ние всички търсехме и разчитахме на неговия професионален опит и критична мисъл за намиране на решения по наболели обществени проблеми“, отбелязва президентът в съболезнователен адрес до семейството и близките на юриста.

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Илияна Йотова подчертава и активната гражданска позиция на Антон Станков да отстоява общочовешки ценности. „На една от последните ни срещи само преди седмици, той с тревога говореше за агресията в обществото и особено сред младежите, не спести критичност за дефицита на уважение към закона и човешкото достойнство“, посочва президентът и допълва, че Антон Станков винаги е допринасял със задълбоченост, професионализъм, компетентност, искрена ангажираност и визия за бъдещето. 

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