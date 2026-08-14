Швейцария иска да вдига ДДС, ще финансира армията

Швейцарското правителство обмисля временно повишаване на данък добавена стойност (ДДС), за да осигури необходимите средства за превъоръжаване на армията, съобщава местното издание 20 Minutes. Според предложението основната ставка на ДДС ще нарасне от 8,1% на 8,6% за период от 12 години.

Целта на мярката е да се генерира финансов ресурс в размер на близо 30,7 милиарда долара (около 28 милиарда швейцарски франка), който да отиде за модернизация на отбранителните способности на страната, пише Сега. Нарушената архитектура на сигурността в Европа след началото на войната в Украйна принуди Берн да преразгледа приоритетите си.

Новите инвестиции ще бъдат насочени предимно към изграждане на противовъздушна отбрана за защита от удари на далечно разстояние, системи за борба с дронове и засилване на киберсигурността.

Предвиденият финансов механизъм цели да избегне трупането на нов бюджетен дефицит и орязването на социални разходи. Тъй като промяната в данъчните ставки изисква коригиране на федералната конституция, предложението трябва първо да премине през одобрение в парламента, след което да бъде гласувано от гражданите на страната на задължителен национален референдум.