Групи за лихварство и сводничество разкри ГДБОП в Ботевград

Тази сутрин в ботевградското село Новачене имаше специализирана акция на ГДБОП, при която са задържани трима души по подозрения за лихварство, принуда и сводничество. Операцията продължава, а на място има екипи на специализираната полиция.

Обект на акцията са две групи, известни сред местните като “Пеевите“ и “Инкет“. Те от години са в полезрението на полицията заради сигнали за агресивно и арогантно поведение, конфликти и тормоз над жители, предава bTV.

Очаква се действията на МВР да продължат с цел както пресичане на предполагаемата престъпна дейност, така и туширане на напрежението в района.

До акцията се стига след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях.

Ботевград и околните населени места не за първи път попадат във фокуса на полицията заради конфликти между местни групировки. Борбата с подобни формирования е сред приоритетите на МВР.

В рамките на последните операции бяха предприети действия и срещу друга известна местна група - тази на “Калашниците“.