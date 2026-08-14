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Групи за лихварство и сводничество разкри ГДБОП в Ботевград

Има трима задържани, акцията продължава

14.08.2026 | 09:24 ч. Обновена: 14.08.2026 | 09:24 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Тази сутрин в ботевградското село Новачене имаше специализирана акция на ГДБОП, при която са задържани трима души по подозрения за лихварство, принуда и сводничество. Операцията продължава, а на място има екипи на специализираната полиция.

Обект на акцията са две групи, известни сред местните като “Пеевите“ и “Инкет“. Те от години са в полезрението на полицията заради сигнали за агресивно и арогантно поведение, конфликти и тормоз над жители, предава bTV.

Очаква се действията на МВР да продължат с цел както пресичане на предполагаемата престъпна дейност, така и туширане на напрежението в района.

До акцията се стига след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях.

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Ботевград и околните населени места не за първи път попадат във фокуса на полицията заради конфликти между местни групировки. Борбата с подобни формирования е сред приоритетите на МВР. 

В рамките на последните операции бяха предприети действия и срещу друга известна местна група - тази на “Калашниците“.

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Тагове:

ГДБОП акция лихвари сводници Новачене задържани
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