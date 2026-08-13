Как да бъде постигнат мир в Украйна: уроците от десетилетия международна медиация

От началото на 2025 г. Съединените щати положиха значителни дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Преговарящи се срещнаха в Абу Даби, Берлин, Женева, Истанбул, Париж и Рияд; пратеници пътуваха до Москва и Маями. Тези усилия заслужават признание. Но активността не е стратегия – и, както демонстрираха масираните удари в Украйна и Русия през последните седмици, тя все още не е дала резултати.

За да постигне реален напредък към мира, Вашингтон трябва да приложи поуките от десетилетията опит в международното посредничество. Въпреки че всички конфликти са уникални, миналите преговори показват, че правилното протичане на процеса е от съществено значение и предлагат прозрения за това кои подходи са склонни да работят и кои не. Ако преговорите са добре организирани и страните имат чувство за отговорност, споразумеят се за процеса и изградят лични отношения, преговорите са по-склонни да успеят. Без тези условия усилията за прекратяване на боевете е вероятно да се провалят, а стратегическите, икономическите и човешките разходи ще продължат да нарастват.

И все пак Путин е под най-значителния икономически, военен и политически натиск, откакто започна пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Неговите сили напредваха с по-малко от половин квадратна миля на ден през юни 2026 г. - намаление с над 90 процента спрямо темпа им на напредък през юни 2025 г. Междувременно все по-ефективните удари с дронове с голям обсег на Украйна нарушават енергийния сектор на Русия и намаляват държавните приходи. Атаките на Киев срещу рафинерии и логистична инфраструктура се отразяват на ежедневието в големите градове. С обществените настроения, показващи признаци на напрежение, Кремъл е изправен пред по-трудна задача да постигне силен резултат за управляващата партия на изборите за Дума през септември. Нищо от това не означава, че Путин ще избере преговорите пред бойните действия. Но предвид натиска, на който е подложен сега, тази възможност трябва поне да бъде тествана, пише Foreign Affairs.

Един добре разработен процес е най-добрият начин да се преценят намеренията на Путин – и да се оформят. Това е така, защото лидерите водят преговори не само когато се борят да постигнат военните си цели, но и когато виждат надеждна алтернатива на войната. Сериозният процес може да помогне на страните да си представят как договореният резултат би могъл да отговори на основните им интереси и опасения. Без такъв, мирът е далечна абстракция.

Посредничеството в пълномащабна война е сред най-трудните начинания в международните отношения. Когато военните действия се засилят и станат продължителни, омразата, негодуванието и желанието за отмъщение правят войната самоподдържаща се. Лидерите обикновено започват да се възприемат като заключени в екзистенциална борба срещу злонамерен и непримирим враг. Те са склонни да третират преговорите като безполезно разсейване или стъпка, която би могла да подкопае политическите им позиции у дома.

Като минимум, европейските правителства, като основни заинтересовани страни както в бъдещето на Украйна, така и в сигурността на континента, трябва да участват като страни в преговорите. Предвид задълбочените им познания в медиацията, те трябва да бъдат коспонсор на процеса заедно с Вашингтон. Европа не е лишена от служители със съответния опит. Джонатан Пауъл, главният преговарящ на британското правителство по време на преговорите в Разпети петък, сега служи като британски съветник по националната сигурност. Вашингтон би могъл да даде възможност за европейско участие, като създаде контактна група – може би по подобие на органа, който подкрепи босненското мирно споразумение – в която ключови европейски правителства да имат определени роли и отговорности, а не просто статут на наблюдатели. Такава структура би постигнала по-голяма дипломатическа съгласуваност и би помогнала за мобилизирането на ресурси, експертиза и политическа подкрепа, когато е необходимо.

Няма стандартен шаблон за успешни преговори.

Но почти всички минали случаи споделят едно качество: страните са ангажирани в него. Всеки мирен процес ще се сблъска с неизбежни неуспехи и опити за саботаж и затова страните трябва да бъдат ангажирани с преговорите, за да ги приключат. Отговорността също е от решаващо значение за трайността на евентуалния резултат. Според някои данни почти половината от всички мирни споразумения се провалят в рамките на пет години. Руско-украинското споразумение би се изправило пред още по-големи шансове, предвид несъвместимите териториални претенции, наследството от провалените Мински споразумения (които бяха предназначени да сложат край на фазата на конфликта от 2014-21 г.) и по-широкото съперничество между НАТО и Русия. Когато страните помагат за оформянето на процеса, те имат интерес от неговия успех и е по-вероятно да защитят постигнатото. Страните, тласнати към процес от други, може да извършат действията, но е вероятно да нямат необходимата ангажираност.

Медиаторите трябва да работят със страните, за да се споразумеят за процес, който се ползва с тяхната подкрепа. В идеалния случай те трябва да запишат тези разбирания в документ. Помислете за Общото споразумение в Колумбия от 2012 г., което установява насоки за бъдещи преговори, дневен ред и основни правила, които дават структура и стабилност на разговорите. Този първоначален документ положи основите за мирното споразумение от 2016 г.

Процесното споразумение трябва да определи честотата и мястото на преговорите. Най-добрата практика е преговорите да се провеждат редовно на едно и също място, което опростява логистиката. А преговорите обикновено протичат най-добре, когато всички страни са на масата за преговори и работят от или към един-единствен текст. Преговорите за ядрената сделка с Иран през 2015 г. са показателен пример; те включваха многократни кръгове във Виена, осемдневен маратон в Лозана и последен, разширен кръг във Виена, който доведе до споразумението.

За разлика от това, преговорите за войната в Украйна са били свиквани периодично, на различни места и не веднъж с всички съответни участници (Киев, Москва, Вашингтон и ключови европейски държави) на масата. Те също така никога не са били съсредоточени върху един-единствен текст. Вместо това, различни комбинации от четиримата са обсъждали отделни проектотекстове: един между Украйна и Съединените щати, друг между Европа и Украйна, трети между Русия и Украйна и четвърти между Русия и Съединените щати.

За многопартиен конфликт, обхващащ толкова широк спектър от взаимоотношения и проблеми, несъмнено ще са необходими различни текстове. Но ако въпросите, обхванати в споразумението между САЩ и Украйна, се окажат неприемливи за Русия или европейците, това би могло да подкопае целия процес. По принцип, разбира се, Русия не би трябвало да има думата за това какво Вашингтон и Европа предлагат на Киев, включително естеството на западните гаранции за сигурност. Но без евентуалното приемане от Москва войната ще продължи. По същия начин всяко споразумение за облекчаване на санкциите от страна на САЩ не би било ефективно без подкрепата на ЕС и Великобритания.

Процесното споразумение би могло също така да определи пътна карта за преговорите и последователен дневен ред. Това би осигурило насока и съгласуваност и би гарантирало на всяка страна, че въпросите, които я вълнуват, няма да бъдат пренебрегнати. В Колумбия дневният ред обхващаше политическите, аграрните и социално-икономическите реформи за ФАРК; за правителството той създаде път към окончателен край на конфликта, включително механизми за разоръжаване и проверка. В руско-украинските преговори изглежда не съществува взаимно договорен дневен ред. За да изградят такъв, медиаторите ще трябва да включат това, което всяка страна счита за съществено. За Киев този списък вероятно включва зачитане на суверенните му права, гаранции за сигурност, военни способности, достатъчни за възпиране на Русия, и финансиране за възстановяване. Москва вероятно ще настоява, наред с други неща, за изключване на Украйна от НАТО, ограничаване на външното военно присъствие и подкрепа и облекчаване на санкциите.

Основните правила и ръководните принципи също са важни.

Страните трябва да се споразумеят поне за формата и целите на преговорите, ролите на медиаторите, статута на представителите, начина на определяне на дневния ред, начина на вземане на решения и начина на управление на поверителността и публичните комуникации. Такива правила изиграха важна роля както в процесите в Северна Ирландия, така и в Колумбия. В първия случай страните приеха правило за "достатъчен консенсус" за вземане на решения, което позволи гласуване против част от предложението, без да се блокира приемането му като цяло. Във втория случай те се ангажираха с принципа, че "нищо не е договорено, докато всичко не е договорено". Но изглежда, че в руско-украинския случай съществуват малко такива разбирания. Опитните медиатори се притесняват от тези подробности, защото грешките в подготовката, логистиката или процедурите на преговорите могат да провалят същността им.

Най-надеждният начин за насърчаване на тези очаквания е и най-простият: продължителен, поверителен диалог между самите страни. Трудно е да се назове успешен мирен процес, който да не е зависел от дискретност в ранните си етапи. В Северна Ирландия например години на закулисни разговори проправиха пътя за по-късни пробиви. И все пак всяко дипломатическо усилие за прекратяване на войната в Украйна през последната година и половина е включвало медиен цирк. Двустранният канал, използван за обмен на военнопленници, за разлика от него, остава почти изцяло извън полезрението и дава значими резултати.

Медиаторите умишлено поддържат взаимоотношения между ключови личности от всички страни. През 2005 г. например бившият финландски президент Марти Ахтисаари събра индонезийски служители с изгнани ачехнски сепаратистки лидери, за да сложи край на десетилетния бунт в Ачех, провинция на Суматра. Той култивира връзките между водещите преговарящи, като насърчава директния диалог и оставя време за неформални разговори в правителствената резиденция извън Хелзинки, където се проведоха преговорите. Такива връзки правят възможно постигането на споразумение и подготвят страните да управляват бъдещи спорове чрез диалог – може би по-мощна защита срещу подновяване на враждебните действия от всичко, записано на хартия.

Класическа илюстрация на този подход е посредничеството на държавния секретар на САЩ Хенри Кисинджър между Израел и Египет за Синайския полуостров след войната Йом Кипур. Двете страни бяха в патова ситуация относно това коя ще контролира полуострова, докато Кисинджър не осъзна, че основният интерес на Египет е суверенитетът и националната гордост, докато на Израел е сигурността. Това прозрение позволи успешна сделка: изтегляне на Израел в замяна на демилитаризация, наблюдение и гаранции за сигурност от САЩ. За Русия и Украйна аналогичната патова ситуация се отнася до контрола над Донбас. Медиаторите трябва да се опитат да се справят с интересите, залегнали в основата на тези позиции, а не със самите позиции.

Страните трябва да поемат отговорност както за същността, така и за процеса. Досега Вашингтон е изготвил свои собствени предложения за решения и след това ги е представил на Киев и Москва. 28-точковият план, изтекъл през ноември 2025 г., и последвалите опити да се накара Киев да се откаже от контрола над Донбас, са пример за този подход. Но страните са склонни да се съпротивляват на споразумения, създадени от други, и когато са принудени да ги приемат, придържането им към тях трае само докато натискът е постоянен. Натискът, от своя страна, е заложник на продължителността на вниманието на медиаторите, която почти винаги е кратка. Вместо това медиаторите трябва да помогнат на страните да разработят свои собствени предложения.

Медиаторите търсят начини за смекчаване или прекратяване на военните действия, дори когато политическите спорове продължават. Те правят това не само по хуманитарни причини, но и защото ефективното прекратяване на огъня създава условия, по-благоприятни за дипломация. В момента Украйна и нейните западни поддръжници подкрепят незабавно прекратяване на огъня и последващи мирни преговори, докато Москва, разглеждайки военния натиск върху Киев като най-ефективния си източник на влияние, иска политическо споразумение преди каквото и да е прекратяване на огъня.

За да преодолеят тази разлика, страните биха могли да се стремят към по-ограничен набор от политически ангажименти, обхващащи съюза на Украйна и други ключови въпроси, свързани със сигурността, и за двете страни, достатъчни за осигуряване на прекратяване на огъня. Тези ангажименти следва да бъдат включени в рамково споразумение, подписано от всички страни, което очертава основните елементи на евентуалния мир и позволява прекратяване на военните действия. Рамката би определила и структурата за бъдещи преговори. След това биха могли да продължат мъчителни преговори за окончателно споразумение, при липса на бойни действия.

Нарастващите разходи за войната – разрушенията, загубата на човешки живот и рискът от ескалация – повече от оправдават продължителната дипломация за осигуряване на траен мир. Постигането на договорен край ще зависи от много фактори. Но усилията за постигането му трябва да отразяват прозренията от десетилетия международно посредничество.

Конкретно, това означава създаване на ефективен екип за медиация, възприемане на многостранен подход, който включва европейски правителства, и осигуряване на съгласието на страните относно структурата, основните правила и дневния ред на преговорите, преди те да стигнат до същността им. Това също така изисква промяна към подпомагане на страните да разработят свои собствени предложения и изграждане на отношения между преговарящите чрез редовен, продължителен и поверителен диалог. Медиаторите трябва да ги насърчават да се съсредоточат върху основните интереси, да разширят дневния ред, за да създадат компромиси, и да търсят временна рамка за спиране на сраженията.

Дори и най-добре управляваните мирни процеси могат да се провалят. Взаимно приемлив край на войната може да остане недостижим. Свикването на страните по време на настоящата ескалация ще бъде трудно и би било наивно да се очакват бързи резултати. Но с натрупването на загуби, разходи и рискове, стимулите за алтернативи на бойните действия ще нарастват. Съединените щати поеха ролята на медиатор: те трябва да се позовават на трудно спечелените уроци за това какво помага на преговорите да успеят.