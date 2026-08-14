Защо следващата глобална икономическа криза може да бъде в Китай?

През последните години не липсват оплаквания относно свръхкапацитета на Китай. Ангажиментът на Пекин да стимулира износа и да разширява търговския си излишък, с всички необходими средства, подкопа производствените стремежи на развити икономики като Съединените щати и тези в Европа, както и на развиващите се страни в Африка, Азия и Латинска Америка. Съществува по-голям глобален консенсус относно естеството на предизвикателството от всякога, но то е оказало слабо влияние върху китайската политика.

През последните две десетилетия Китай е установил най-големия търговски излишък в регистрираната история. През 2025 г. той достигна близо 1,2 трилиона долара, нараствайки с три пъти по-бърз темп от световната търговия със стоки. Тази парадигма е била стратегически полезна за Китай и дезинфлационна за останалия свят в краткосрочен план, но е политически и структурно неустойчива, създавайки нарастващ и недооценен риск за цялата световна икономика.

Забележителният път на икономическо развитие на Китай през последните няколко десетилетия е възможен благодарение на благоприятна международна среда, в която други страни са склонни да приемат евтини произведени стоки в замяна на ефективни вериги за доставки и благосъстояние на потребителите, пише в анализ за Foreign Affairs Майкъл Фроман.

Когато китайската експортна машина спре, разплатата ще бъде най-болезнена за Китай. Но съществено забавяне на икономиката му би изпратило шокови вълни по целия свят, особено сред основните търговски партньори на Китай, не само в Азиатско-тихоокеанския регион, но и в страни други, чиито икономики са се преплели с китайската. Съединените щати няма да бъдат имунизирани срещу шока, но биха били единственият участник с икономическия и институционален капацитет да стабилизира световната икономика.

Най-сигурният начин да се избегне тази скъпоструваща верига от събития е превантивното и постепенно ребалансиране на китайската икономика. Това отдавна е най-добрият път на Китай към по-устойчив растеж и път, който Съединените щати защитават от години. Но докато в миналото това беше интелигентен избор, сега е необходимост.

Според доклад на ООН от 2024 г., Китай сега представлява приблизително 30% от световното промишлено производство, а до 2030 г. се очаква да достигне 45%. С изключение на икономиката на САЩ непосредствено след Втората световна война, няма исторически прецедент за подобна концентрация на индустриална мощ. Измерен като дял от световния БВП, настоящият излишък на Китай от промишлени стоки е по-голям от комбинираните излишъци на Германия и Япония по всяко време през 80-те години на миналия век.

Тези ценови войни и свръхкапацитет имат отрицателни последици не само в чужбина, но и у дома. Китайската дума за това явление е „нейцзюан “, преведена като „инволюция“ – термин, използван за обозначаване на прекомерна конкуренция, която тласка китайските компании към ръба на все по-ниските печалби. Фирмите инвестират повече, за да произвеждат повече и да изнасят повече на по-ниски или отрицателни маржове, субсидирани от местните власти, чието собствено фискално здраве зависи от това фабриките да останат отворени. Резултатът е индустриална машина, която не може да спре и не може да забави – но която, поради ограниченото търсене, не може да продължи да работи.

Търговският излишък на Китай може на практика да се срине сам в себе си.

Кризата не е неизбежна. Китайската икономика е устойчива и поне на хартия нейното ръководство е сигнализирало, че осъзнава проблема и има интерес да предприеме стъпки за справянето му. Китайската комунистическа партия прие кампания срещу инволюцията през 2025 г., а нейният 15-ти петгодишен план за периода 2026-2030 г. насърчава потреблението, особено в селските райони. ККП също така предприе скромни стъпки за укрепване на мрежата си за социална сигурност, с цел намаляване на стимула за домакинствата да спестяват, вместо да харчат.

Пекин не е склонен да промени курса си,

защото неговият модел на растеж, основан на износа, е едновременно икономическа грандиозна стратегия и политически проект.

Докато Пекин обсъжда дали да приеме реформите, необходими за предотвратяване на бедствие, други страни вероятно ще се опитат да спрат потока от китайски износ. Подобни ходове биха могли внезапно да затворят достъпа на Китай до широк кръг от чуждестранни пазари, ускорявайки провала на неговия модел на растеж, основан на износа, и увеличавайки вероятността от световна икономическа криза. През първото десетилетие на този век богатите страни се примириха със загубата на нискомаржово производство в полза на китайски фирми. Но неотдавнашният тласък на Пекин към висококачествено производство представлява пряка заплаха за икономическите стратегии на тези страни, подготвяйки почвата за вълна от протекционизъм дори в традиционните убежища на свободната търговия.

ЕС отдавна е по-идеологически ангажиран от Съединените щати с мултилатерализма и свободната търговия, поне реторично, като ключов елемент от своя проект за интеграция. Но след години опити за триангулация между Съединените щати и Китай, той със закъснение и неохотно следва примера на Вашингтон в изграждането на търговски бариери пред китайския износ. През октомври 2024 г., след разследване на китайските субсидии по веригата за доставки на електрически превозни средства, Европейската комисия наложи компенсационни мита до 35,3% върху произведените в Китай електрически превозни средства. През март комисията предложи Закона за индустриалния ускорител, който ще определи изисквания за местно съдържание „Произведено в ЕС“ и ще наложи трансфер на технологии за сделки, включващи ключови сектори. Той също така обмисля по-широки правила за веригата за доставки за целия блок, включително законодателство, което би изисквало от европейските компании да диверсифицират, за да имат поне три източника за внос в критични сектори.

Предизвикателствата, пред които е изправен Китай, не се ограничават само до Съединените щати и Европа.

Когато през 2025 г. Китай демонстрира готовността си да използва като оръжие господството си в преработката на критични минерали и производството на свързани с тях стоки, като например магнити, той мобилизира координирана и глобална реакция. Новият Форум за геостратегическо ангажиране с ресурсите, свикан от администрацията на Тръмп, е коалиция, подкрепена от десетки държави, насочена към бързо увеличаване на публичните и частните инвестиции във вериги за доставки на критични минерали „без Китай“. Това би могло да бъде предвестник на по-обезсърчителна перспектива за Пекин: коалиции от желаещи да си сътрудничат, за да затворят световните пазари за китайски стоки и да принудят Пекин да пребалансира по отношение на чужда времева линия. В редица чувствителни сектори, като телекомуникациите, електрическите превозни средства и дронове, подобни клики вече са се сформирали, като са наложили забрани и ограничения върху използването на оборудване от китайските телекомуникационни компании Huawei и ZTE.

Ако политическата икономия на търговията между търговските партньори на Китай представлява едно предизвикателство за икономическия модел на Пекин, законите на аритметиката представляват също толкова обезсърчително. През първите два месеца на 2026 г. търговският излишък на Китай нарасна с над 20% на годишна база. Междувременно Международният валутен фонд прогнозира, че световната икономика ще нарасне само с 3,1% тази година. Тази тенденция е неустойчива: глобалното търсене не нараства достатъчно бързо, за да абсорбира китайския износ с това темпо, нито в ключови сектори, нито като цяло. В крайна сметка пазарът за нови фабрики в Китай ще се изчерпи, както и пазарът на имоти. Търговският излишък на Китай може на практика да се срине.

Пекин вероятно ще направи всичко възможно, за да поддържа растежа на износа и двойната циркулация. Това би могло да отслаби юана; да разшири субсидиите за приоритетни сектори, които вече са погълнали трилиони; и да натисне по-силно в следващото ниво на индустрии, които Китай все още не доминира, включително търговски самолети и хардуер за изкуствен интелект. Ако търговските партньори се опитат да поставят допълнителни пречки пред китайския износ, Пекин би могъл да се обърне към инструменти за икономическа принуда, като например ограничен достъп до рафинирани критични минерали, за да принуди други страни да поддържат пазарите си отворени. Търговският излишък на Китай може да се увеличи допълнително като дял от световния БВП, далеч надхвърляйки приблизително двата процента, които вече представлява в промишлените стоки. Но е малко вероятно светът да толерира подобна ситуация дълго.

Китай се е сблъсквал със срив на външното търсене и преди. По време на световната финансова криза от 2008-2009 г. и периода на възстановяване непосредствено след това, икономисти като Майкъл Петис и Никълъс Ларди призоваха Пекин да ускори дълго обещаните си усилия за увеличаване на потреблението на домакинствата. Вместо това Пекин въведе стимул от приблизително 586 милиарда долара – еквивалентни на около 12% от БВП на Китай през 2008 г. – насочен почти изцяло към инфраструктура и строителство.

Шок за китайската система може да засегне неравномерната ѝ икономика с тежки последици. Фирмите, които вече работят с ниски маржове, биха могли да фалират в голям брой, а държавните банки биха могли да бъдат принудени да признаят загуби от зомби фирмите, които са поддържали години наред. Финансовите инструменти на местното самоуправление биха могли да се сблъскат с каскадни неизпълнения на задължения. Приходите на провинциите биха могли да се сринат поради спада в продажбите на земя и промишлената активност. А безработицата в крайбрежните производствени провинции може да ги обърне срещу Пекин по начин, с който не се е сблъсквал от десетилетия.

Пекин може да види стимулите като част от решение. Но за разлика от 2008 г., стимул през 2026 г. би допринесъл за ограничена китайска икономика, а не за растяща. ККП ще бъде принудена да се ребалансира при най-лошите възможни условия, със срив на производството, нарастващо дългово бреме и обтегната легитимност. Китай би могъл да се изправи пред версия на изгубеното десетилетие на Япония - но по-лошо. През 1991 г. Япония започна изгубеното си десетилетие като една от най-богатите страни в света, с доход на глава от населението, сравним, коригиран спрямо покупателната способност, с този на Съединените щати. Днес Китай е много по-беден в относително отношение, отколкото беше Япония. Доходът му на глава от населението, коригиран спрямо покупателната способност, е около половината от този на Япония и една трета от този на Съединените щати. Китай също е изправен пред по-лоши демографски перспективи от Япония и му липсва институционалната инфраструктура, която позволи на Токио постепенно да се възстанови.

Китай е малко вероятно да поведе реакцията на криза, която сам е създал.

Икономическите последици от подобен шок биха били глобални. Рязко намаляване на китайското търсене на глобален износ, особено на суровини и междинни стоки, би се отразило на големите икономики, изнасящи суровини. Многото развиващи се страни, чийто най-голям търговски партньор е Китай, биха били особено уязвими. Когато китайските инвестиции в дълготрайни активи се забавиха между 2012 и 2015 г., цените на медта паднаха с над 40%, на петрола с над 60%, а на желязната руда с над 70%. Този рязък спад на цените на суровините доведе до рязък спад на растежа на БВП в ресурсоемките страни от Субсахарска Африка, намалявайки растежа за региона от 5,3% през 2013 г. до 1,3% през 2016 г., най-ниското му ниво от повече от две десетилетия. Пълномаслен експортен шок би бил значително по-лош. Австралия, Бразилия и Чили изпращат по 25 до 40% от общия си износ за Китай; Ангола, Демократична република Конго, Монголия и Република Конго изпращат от 45 до 90% от своя износ за Китай. Икономическата жизнеспособност на тези страни се основава на допускането за наличие на валидна китайска кандидатура. Много други страни са зависими от китайското търсене в една или друга степен.

Наливайки масло в огъня, китайският капитал може да се свие.

Ако се разгърне най-лошият сценарий, отново може да се наложи да се използват суап линиите на Федералния резерв на САЩ в мащаба на 2008 или 2020 г., наред с допълнителни ресурси на Международния валутен фонд. Дори тези мерки може да не успеят да предотвратят вълна от държавни неизпълнения – и може да се окажат по-малко ефективни, отколкото бяха през 2008 и 2020 г.

Ако светът се изправи пред китайска криза, Пекин е малко вероятно да поведе реакцията. Китай все още не е демонстрирал капацитет или интерес да заеме позицията, която Вашингтон заема от Втората световна война насам, която включва управление на световната икономика по време на кризи като азиатската финансова криза през 1997 г., която се разпространи в Русия и Бразилия, и световната финансова и последвалата криза в еврозоната от 2008-2012 г. Дори ако следващата криза бъде предизвикана в Китай, разчистването вероятно ще се стовари, както често се случва, върху Съединените щати и институциите, на които те са опора.

За да избегне най-катастрофалния резултат, Китай трябва да организира, заедно със Съединените щати и други големи икономики, превантивно и постепенно ребалансиране на своята икономика. Такъв координиран подход би могъл да повтори духа на Споразумението от Плаза от 1985 г., споразумение между Франция, Япония, Съединените щати, Обединеното кралство и Западна Германия за намеса на валутните пазари, за да се намали силно надцененият щатски долар и да се намали големият търговски дефицит на САЩ. Днес Съединените щати биха могли да надградят върху възникващия консенсус относно естеството на китайското предизвикателство, за да изградят съгласувани усилия за осигуряване на проверими ангажименти от Китай за преоценка на юана и ребалансиране на китайската икономика, включително чрез ограничаване на износа. Юанът би поскъпвал на етапи.

Най-очевидната възможност е срещата на върха на Г-20 в Маями този декември, събиране, което Съединените щати ще бъдат домакини за първи път от 2009 г. Администрацията на Тръмп вече ясно заяви, че иска да върне Г-20 "към основите" и исторически погледнато, групата е работила най-добре, когато се е фокусирала върху управлението на глобалните икономически рискове. Задачата, пред която стои въпросът, изисква този фокус. Както министърът на финансите Скот Бесент заяви през април:

"Бавното натрупване на глобални дисбаланси след липса на устойчив растеж е най-големият риск. Светът не може да приеме Китай с търговски излишък от трилиони долари."

Притесненията на Бесент са основателни и Съединените щати трябва да поставят дисбалансите на Китай в центъра на срещата на върха.