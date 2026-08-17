Германия се превъоръжава, но новата ѝ военна мощ може да разтревожи Европа

В началото на 1990 г., докато Германия бързо се приближаваше към обединението си, Маргарет Тачър беше в ярост. Тя показа на френския президент Франсоа Митеран карта с границите на Третия райх от 1937 г., за да илюстрира това, което тя възприемаше като риск, произтичащ от огромната тежест на обединена Германия.

Митеран се съгласи, тревожейки се, че бъдещо поколение "лоши" германци един ден може да "спечели повече територия, отколкото дори Адолф".

Досега техните апокалиптични страхове не са се сбъднали. Но книгата на един експерт по външна политика твърди, че вековният "германски въпрос" се завръща, тъй като страната се превъоръжава в мащаб, невиждан от ранните дни на Студената война, пише The Times.

Лиана Фикс, германска историчка от аналитичния център "Съвет за външни отношения" във Вашингтон, предполага, че следвоенният "мит за пацифизма" на нейната нация и "интелектуалната зависимост" от Съединените щати по отношение на стратегическата ѝ ориентация са я оставили неподготвена за повторното ѝ издигане като велика военна сила.

В книгата "Превъоръжената Германия: Завръщането на войната и краят на илюзиите" Фикс разглежда няколко сценария за близкото бъдеще, при които новопридобитото влияние на страната би могло да създаде сериозни проблеми на съседите ѝ, особено след като САЩ оттеглят гаранциите си за сигурността на Европа.

Книгата се основава на есе за списанието Foreign Affairs, което предизвика такъв шум, че Фридрих Мерц, германският канцлер, покани Фикс на вечеря с дискусия по време на неотдавнашното си посещение в САЩ.

Нейната логика не беше приета единодушно в Берлин.

След 1990 г. Германия постепенно разформирова голяма част от Бундесвера, своите въоръжени сили. От 2022 г. насам обаче тя ги възстановява с ускорени темпове. До 2029 г. се очаква годишните ѝ разходи за отбрана да надхвърлят 150 милиарда евро, което е повече от бюджетите на Великобритания и Франция, взети заедно.

Фикс излага тезата, че отслабената стратегическа култура на Германия и нейната чувствителност по отношение на войната след 1945 г. са довели до идеологически вакуум около целта, на която трябва да служи цялата тази мощ в свят, в който САЩ вече не осигуряват на Европа своята защита и геополитическа ориентация. Опасността е, че ако НАТО започне да се разпада, напрежението и съперничеството между европейските държави могат да се появят отново.

Фикс не е първият учен, който изразява опасения за това докъде може да доведе това. През 1990 г. американският теоретик по международни отношения Джон Миърсхаймер публикува есе с прозвищното мрачно заглавие "Назад към бъдещето", в което предупреждава, че Европа може да се върне към състоянието на конфликти от периода преди 1945 г., след като общата цел на Студената война изчезне.

Досега кошмарът на Миърсхаймер не се е сбъднал. Въпреки това, макар да няма реалистична перспектива за война между държавите-членки на Европейския съюз, в книгата си Фикс твърди, че оттеглянето на САЩ от континента може да подкопае един от носещите стълбове на следвоенния ред.