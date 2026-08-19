Защо Украйна толкова яростно нанася удари по "любимия милиардер на Путин"?

В нощта от събота срещу неделя 600 украински дрона бяха изстреляни, за да атакуват централата на Wildberries в Москва. Атакувайки руския гигант в онлайн продажбите, Киев не само атакува империята на Татяна Ким - бивша учителка, превърнала се в милиардерка - но и атакува ключово звено във военната икономика на Кремъл, коментира 7sur7.be в подробен анализ.

На пръв поглед историята на Татяна Ким звучи като приказка

Татяна Владимировна Ким е родена на 16 октомври 1975 г. в Грозни, столицата на Чечня, в семейство от съветско-корейски произход. Завършва Факултета по чужди езици на Московския държавен университет. През 2004 г., докато е в отпуск по майчинство, бившата учителка по английски език започва да препродава дрехи от немските каталози Otto и Quelle от апартамента си в Москва.

Тона бързо се превръща в огромен успех. Заедно с тогавашния си съпруг Владислав Бакалчук ​​- компютърен специалист, който ѝ помага в проектирането на уебсайта - тя превръща проекта в компания, която те ще нарекат Wildberries.

След двадесет години Wildberries е най-големият сайт за онлайн продажби в Русия, регистрирайки 20 милиона поръчки на ден и зашеметяващ оборот от 24 милиарда евро през 2023 г. „

"Amazon" на Русия

Самата Татяна Ким е натрупала състояние, което бизнес списанието Forbes сега оценява на 7,4 милиарда долара (6,5 милиарда евро). Това я прави най-богатата жена в Русия.

Платформата сега е залята от фалшиви продукти и измамници, но в Москва това не притеснява никого. За Путин Татяна Ким представлява идеалния олигарх: изключително богат, влиятелен и изключително послушен.

Когато избухна войната в Украйна избухва, а големите западни спортни марки, като Nike и Adidas, се оттеглиха от руския пазар, тя се притича на помощ на няколко големи футболни клуба. Wildberries стана официален доставчик на фланелки и партньор на няколко клуба от Руската Висша лига, включително ЦСКА Москва, Зенит Санкт Петербург и Спартак Москва.

Заради войната, тя е принудена да се откаже от амбициите си за разширяване на Запад и без колебание преминава към план Б: преориентира търговските си дейности към Китай, велика съюзническа сила, и дори проучва севернокорейския пазар.

През септември 2024 г. се разкрива тъмната страна на вселената около империята ѝ

Бившият ѝ съпруг, Владислав Бакалчук, не приема сливането на уеб гиганта с Russ Group, рекламна агенция двадесет пъти по-малка. Операция, която според много наблюдатели е наложена от Кремъл, за да увеличи контрола си върху компанията.

Бившият ѝ съпруг, който сега е зад решетките, Владислав Бакалчук, се появява в централата на Wildberries с група тежко въоръжени чеченци, за да разреши спора. Пред портите на сградата, разположена на петстотин метра от Кремъл, избухва престрелка, достойна за екшън филм. Тя коства живота на двама пазачи и оставя седем тежко ранени.

Владислав е пратен в затвора. Междувременно Татяна налага сливането и официално си връща моминското име Ким. Според скорошни разкрития на независимата руска преса и The New York Times, Ким в момента координира строителството на монументална нова централа: 400-метрова кула в сърцето на бизнес района на Москва.

Железен юмрук

Зад фасадата на бившата учителка се крие безмилостен изпълнителен директор, който управлява компанията си с железен юмрук. Нейните милиарди са отчасти базирани на експлоатация: служителите рискуват астрономически глоби за най-малката грешка, а за да се борят с вътрешните кражби, персоналът трябва да изтърпи унизителни претърсвания.

Когато нещата приемат наистина драматичен обрат, Ким си измива ръцете. На 13 януари 2024 г., когато гигантски дистрибуторски център от 70 000 квадратни метра в Санкт Петербург е напълно изпепелен от пожар, нехигиеничните условия на труд веднага се поставят под въпрос. Татяна обаче отново по чудо избягва преследване от руската съдебна система. Тази пълна безнаказаност е пряко свързана с нейните астрономически резултати и нейния "другар" Владимир.

Служители, вербувани за фронта

Решението на украинските военни систематично да унищожат инфраструктурата на "руския Amzaon" се основава на няколко военни и психологически причини. Украинският президент Володимир Зеленски вече е заявявал, че иска да "донесе войната пред вратата на средностатистическия руски гражданин". Когато дори учителите и ИТ специалистите в предградията на Москва или Санкт Петербург вече не получават ежедневните си доставки, Зеленски се надява, че руснаците най-накрая ще разберат, че нещо се случва.

Освен икономическото си значение, Wildberries се превърна в приоритетна цел за Киев поради стратегическата си роля в сърцето на военната машина на Кремъл. От 2022 г. насам гигантът в електронната търговия служи като ключова логистична връзка за руските военни усилия, стигайки дотам, че използва собствените си дистрибуторски центрове като източници за набиране на персонал, за да изпраща служители директно на фронта.

Платформата дори предлага, чрез специални портали, военна техника като бронежилетки, защитните каски, дронове и резервните части за тях, устройства за нощно виждане, генератори и оптични кабели, предназначени за фронта. Според Украйна, целевите логистични центрове служат за дистрибуция на санкционирани компоненти, предназначени за производството на дронове и навигационно оборудване. Чрез неутрализирането на тези дистрибуторски центрове, Украйна ефективно прекъсва тази директна логистична линия за доставки до фронтовите линии.

Многобройни дългове

Отвъд логистичните залози, тези нападения са насочени към сърцето на руската финансова система. Мегакомпанията на Татяна Ким е тясно свързана с VTB Bank, втората по големина държавна банка в страната и истински финансов двигател на руската военна икономика. Разследвания на финансови журналисти разкриват, че Wildberries до голяма степен е финансирала агресивното си разширяване и изграждането на милиони квадратни метра складове чрез огромен дълг.

В края на 2025 г. общият дълг на дистрибуторската империя се оценява на приблизително 13 милиарда евро, от които над 5 милиарда евро идват директно от заеми, отпуснати от VTB Bank.

Сега, когато складовете горят по-бързо, отколкото могат да бъдат възстановени, оборотът е в застой. Ако уеб гигантът вече не може да рефинансира заемите си или да ги изплаща на VTB Bank, държавната банка може да се окаже в несъстоятелна ситуация. И точно това се опитва да провокира Украйна: ако Wildberries се провали, компанията ще въвлече един от основните банкови стълбове на руската държава в криза.

Спешна помощ от Кремъл?

Кремъл вече намекна, че може да се наложи да предостави милиарди спешна помощ, данъчни облекчения или субсидии, за да избегне вълна от фалити сред стотиците хиляди малки руски предприемачи, които продават чрез Wildberries.

Тези принудителни капиталови инжекции изчерпват ценни ресурси от руската държавна хазна, като по този начин директно намаляват бюджета, наличен за финансиране на военни операции в Украйна.