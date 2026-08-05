Wildberries строи 260 000 кв. м складове в Казахстан след серията украински удари с дронове

Най-голямата руска фирма за електронна търговия Wildberries значително разширява логистичната си инфраструктура в Казахстан, като фирмата започва изграждането на приблизително 260 000 квадратни метра нови складови площи. Това е резултат от значително разширяване на кампанията на Украйна с дронове с голям обсег срещу руски цивилни цели, целящи да поразят логистични съоръжения, управлявани от фирмата. През последните няколко седмици множество удари бяха насочени към складове, принадлежащи на търговеца на дребно в Западна и Централна Русия. Последните атаки се случиха през нощта на 4 август, когато украински дронове удариха три склада на Wildberries в различни региони на Русия, пише MWM. Съоръжение близо до Санкт Петербург се запали, а друг склад в Тверска област претърпя щети.

Според министъра на търговията на Казахстан се очаква новите съоръжения да влязат в експлоатация в началото на 2027 г., което представлява една от най-големите скорошни инвестиции в логистичния сектор на електронната търговия в страната. Въпреки че Wildberries не е определила официално хода като преместване на операции от Русия, изграждането на такъв голям логистичен комплекс предполага, че компанията премества част от складовия си капацитет в Казахстан. Очаква се инвестицията да засили трансграничните вериги за доставки, като същевременно осигури по-голяма гъвкавост за обслужване на клиенти в Централна Азия и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС).

Въпреки че руските наземни системи за противовъздушна отбрана и авиационни средства са се доказали като високоефективни при прихващането на украински атаки с крилати ракети и балистични ракети, те се затрудняват да осигурят ефективна защита срещу постоянни мащабни атаки с дронове. Кадри от Москва показват продължаващи операции по позициониране на стационарни системи за противовъздушна отбрана "Панцир-СМД-Е" върху покривите на високи сгради, което изглежда е част от усилията за бързо разширяване на многопластова отбранителна мрежа в столицата, за да се отговори на заплахата от атаки с дронове. Нарастващият обхват на атаките с дронове все повече заплашва цели по-дълбоко в централна Русия, включително индустриалните ѝ центрове в Уралския регион.

Атаките с дронове и ракети, извършени от Украйна срещу стратегически цели в Русия, получиха значителна подкрепа от целия западен свят,

включително финансиране, обучение, доставки и разузнаване. Руските анализатори все по-често подчертават неспособността на въоръжените сили да осигурят жизнеспособна защита срещу все по-честите изстрелвания на мащабни украински атаки с дронове, публикувайки изображения, показващи големи градски блокове в пламъци в множество населени места в страната. Русия реагира, като се опита да атакува съоръжения за производство на дронове и като създаде доброволчески териториални формирования за противовъздушна отбрана, за да разшири възможностите си за борба с дронове.

В края на юли доклад на Financial Times хвърли нова светлина върху степента на подкрепата на западното разузнаване за разширяващите се операции за дълбоки удари на Украйна, които все по-често са насочени към критична инфраструктура на стотици километри навътре в руската територия. Това разузнаване позволи на украинските плановици да идентифицират местоположенията на руските системи за противовъздушна отбрана и да изградят траектории на полети, позволяващи на дроновете да ги заобикалят. Източници от руското правителство отправиха изрични предупреждения относно европейското производство и доставки на безпилотни самолети за Украйна, като в няколко случая посочват, че засегнатите съоръжения могат да станат цели.

Един от най-големите дистрибуторски центрове на Wildberries в Самарска област претърпя катастрофални щети, след като атака с дрон унищожи приблизително 160 000 квадратни метра складово пространство, като се съобщава, че е погълнала почти всички запаси, съхранявани на обекта. Друг голям склад във Владимирска област беше сериозно повреден въпреки усилията на стотици пожарникари да овладеят пожара. Ройтерс съобщи, че многократните атаки са засегнали множество логистични центрове на Wildberries в цяла Русия, принуждавайки фирмата да реорганизира дистрибуторските си операции и да търси допълнителен складов капацитет в чужбина, предимно в Казахстан.

Нарушаването на работата на тези съоръжения има последици, които далеч надхвърлят преките физически щети, засягайки хиляди търговци и създавайки забавяния във веригите за доставки на потребителите на Русия. Оценките на индустрията показват, че значителна част от складовия капацитет на компанията е временно изваден от строя от началото на кампанията. Многократните удари илюстрират нарастващата готовност на Украйна да атакува цели, чиято основна стойност не се състои в пряката военна полза, а в приноса им за руската икономическа стабилност.