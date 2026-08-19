НАТО в готовност да реагира на всяка заплаха от страна на Иран

Официален представител на НАТО в Брюксел заяви пред БНТ, че алиансът е готов да се справи с всяка една заплаха и винаги прави необходимото, за да защити всички съюзници.

“Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", добави представителят, цитиран и от БТА.

Тази сутрин американското издание Financial Times излезе с позиция, позовавайки се на източници на иранския режим, които казват, че ислямската република “разглежда възможността за удар по американски обекти в страни от Югоизточна Европа, като например България и Кипър”.

“Тези заплахи отразяват непреклонния дух в Техеран, където мнозина в рамките на режима все по-често възприемат подновяването на войната като въпрос на това "кога“, а не "дали“ ще се случи”, добавят източниците.

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