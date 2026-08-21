Сърбия не е поискала помощ от Европа, преди да приеме руския Ил-76

Сърбия не е активирала Механизма за гражданска защита на Европейския съюз за получаване на международна помощ за гасенето на мащабните пожари в страната, съобщи Европейската комисия. Потвърждението идва, след като руски самолет Ил-76 пристигна в Сърбия, за да се включи в борбата с огнената стихия в Делиблатската пясъчна пустиня.

От Европейската комисия уточниха, че ако Белград активира механизма, ЕС ще започне незабавна координация с европейските партньори за мобилизиране на необходимата помощ според ситуацията на терен.

Европейската комисия вече е предоставила сателитни изображения от програмата "Коперник", които подпомагат местните противопожарни служби.

На този фон в Сърбия беше изпратен руски самолет Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация

Машината пристигна на летището в Ниш на 19 август и беше включена в операциите по гасенето на пожарите в Делиблатската пясъчна пустиня. По данни на сръбските власти самолетът може да изхвърля до 42 тона вода при един заход.

Руското посолство в Белград съобщи, че самолетът е изпратен след пряко искане от сръбската страна заради влошаването на пожарната обстановка и опасността за населени места.

Руският самолет премина през България

Полетът придоби и политически оттенък в България, тъй като руският Ил-76 премина през българското въздушно пространство на път за Сърбия. Министерството на външните работи уточни, че прелитането е извършено след постъпила от сръбската страна дипломатическа нота във връзка с пожарите. Министерството определи полета като хуманитарен.

Случаят предизвика политически реакции в България заради ограниченията върху руската авиация, въведени след началото на руската инвазия в Украйна. В същото време българските институции подчертаха хуманитарния характер на конкретния полет.

През 2020 г. руски военно-транспортен самолет Ан-124, превозващ въоръжение за Сърбия, също премина през българското въздушно пространство. Подобни полети са предмет на политически спорове и заради ограниченията върху руската авиация и отношенията на България с Москва.