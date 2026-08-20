Мирчев се подигра на руския самолет: Старата руска хибридка

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира руския самолет, който късно снощи прелетя над страна ни.

Самолетът “Илюшин-76” оказва помощ в гасенето на пожарите в Сърбия.

“40-годишен руски самолет за гасене на пожари прелита над България. Старата руска хибридка: “Имате пожари, ЕС не може да ви помогне, ние идваме да гасим с нашия самолет!” Дребна подробност е, че докато самолетът лети от Русия към Сърбия, в самата Русия има дузина предизвикани от украински атаки пожари, които руснаците не могат да потушат”, написа Мирчев в социалната мрежа.

“Все още има хора, които се връзват на това - добрият Путин ни изпраща самолет-пожарна, който да ни спаси от огъня. Това работи на много места - Сирия, Венецуела, Иран… Но помним какво стана там - все държави, където съюзническите отношения с Русия не завършиха особено добре за вече бившите им диктатори”, добави Мирчев.

Депутатът припомни, че преди няколко седмици Сърбия е изпращала свои пожарникари и хеликоптери в помощ с горските пожари в Испания.

“Днес същата Сърбия не активира този механизъм, а Вучич търси Путин. И после пропагандата обяснява, че Европа я е изоставила. Особено цинично е, че в същия ден, в който Путин изпраща самолет да гаси пожар в Сърбия, руските ракети палят жилищни сгради в Киев, където само за изминалата нощ има поне 12 убити и 34 ранени цивилни”, се казва още в публикацията на Мирчев.