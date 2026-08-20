Шаламанов: Прелитането на руския самолет е прецедент

Прелитането на руския самолет по диагонал над България към Ниш е прецедент, на мнение е бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. Военният експерт добави, че това все пак се случва в режим на спешност заради пожарите.

“Тази спешност подлага на изпитание нашите институции - МО, МТ и МО, което трябва да гарантира, че са защитени стратегическите ни обекти”, каза в интервю пред БНР Шаламанов.

Полетът води до противоречия

"Аспектът на този полет е реалния риск, който води до противопоставяне. А Сърбия би получила по-голяма защита по линия на БЧК, но се търси помощ, която да създаде този казус", добави Шаламанов.

Според него се тестват и други механизми, но "информационния аспект на тази операция е доста съществен”.

"Самолетът каца точно в Ниш, близо до пожарите, а Ниш има съгласие между разузнавателните служби, че там работи руски разузнавателен център. Сърбия сериозно се въоръжава последните години и преговаря за влизане в ЕС, а не търси помощ от ЕС, а от Русия и създава цялото това напрежение, което е сигнал, че имаме рискова ситуация. И трябва да имаме стратегия за такива ситуации”, каза още бившият министър.

Шаламанов посочи, че трябва по детайлен анали и "да изградим устойчив тип на такива информационни манипулации".