485 евро на турист: ето за какво харчат парите си почиващите в Гърция

Гърция отчита увеличен туристически трафик тази година, но ръстът на пристигащите не води до сравним тласък на приходите за бизнеса и икономиката като цяло. Въпреки по-големия брой пътници на гръцките летища, магазините и ресторантите не отчитат същото увеличение на оборота. Според посетителите, високите цени ги подтикват да правят по-предпазливи избори и да ограничат разходите си по време на пътуванията си.

Чуждестранните посетители на Гърция харчат средно по 485 евро на човек, като по-голямата част от тези пари отиват за настаняване и основни ежедневни разходи. Около 218 евро се харчат за настаняване, а други 145 евро отиват за храна. Вътрешният транспорт представлява приблизително 58 евро на посетител, докато само 43 евро се харчат за сувенири и други покупки. Разходите за културни услуги са още по-ниски, приблизително 21 евро на посетител, пише гръцкото издание To Vima.

Цифрите сочат промяна в навиците на харчене на туристите, като посетителите очевидно намаляват несъществените покупки и дейности, за да управляват нарастващата цена на почивките си. Същевременно има признаци, че инфлационният натиск започва да отслабва. Според Евростат, инфлацията в Гърция е спаднала до 2,7% през юли, в сравнение с 3,9% през юни.

Спадът е настъпил по време на пика на туристическия сезон в страната. Въпреки това, общото ниво на цените продължава да влияе върху избора, направен както от посетителите, така и от бизнеса.

Цените в супермаркетите остават във фокуса

Гръцкото министерство на развитието също така подчерта доброволна инициатива, насочена към намаляване на цените на стоки от първа необходимост в супермаркетите. Очаква се обявяването на инициативата на 31 август, като вниманието ще бъде съсредоточено върху това дали евентуалните намаления в крайна сметка ще се отразят на ежедневните разходи на потребителите. За гръцката икономика ключовият въпрос остава дали силният туристически сезон ще се превърне в съответно увеличение на потребителските разходи на вътрешния пазар.