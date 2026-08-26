Невиждано: Над 3 евро скочи литър дизел в Италия

В Италия цените на горивата достигнаха непознати върхове и дизелът надхвърли психологическия праг от 3 евро за литър на някои бензиностанции.
Съобщението направиха от Асоциацията за опазване на околната среда и защита правата на потребителите Codacons, анализирала цените, съобщени официално от операторите на 24 и 25 август, предаде кореспондентът на БНР.
Най-високите цени са на автомагистрала “Бренеро“, свързваща Италия с Германия. Там първокласният дизел е достигнал 3.16 евро за литър, докато обикновеният дизел е 2.66 евро за литър - цени невиждани досега в Италия, отбелязва АНСА.
Цените на дизела са достигнали екстремни нива до 2.70 евро и на други магистрали: A21 Торино-Пиаченца, A4 Венеция-Триест, A28 Портогруаро-Конеляно и A15 Парма-Ла Специя, като някои от тези магистрали са свързани и с летния туристически поток.
Повишава се и цената на бензина, която достига до 2.10 евро.
Codacons призовава правителството да предприеме структурни мерки за ограничаване на покачването на цените, а не само временни мерки. След удължаване на отстъпката от акциза, което изтича днес (26.08), цените биха могли да надхвърлят границата от 2.30 евро за литър навсякъде.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.