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Невиждано: Над 3 евро скочи литър дизел в Италия

Повишава се и цената на бензина

26.08.2026 | 08:11 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В Италия цените на горивата достигнаха непознати върхове и дизелът надхвърли психологическия праг от 3 евро за литър на някои бензиностанции.

Съобщението направиха от Асоциацията за опазване на околната среда и защита правата на потребителите Codacons, анализирала цените, съобщени официално от операторите на 24 и 25 август, предаде кореспондентът на БНР.

Най-високите цени са на автомагистрала “Бренеро“, свързваща Италия с Германия. Там първокласният дизел е достигнал  3.16 евро за литър, докато обикновеният дизел е 2.66 евро за литър - цени невиждани досега в Италия, отбелязва АНСА.

Цените на дизела са достигнали екстремни нива до 2.70 евро и на други магистрали:  A21 Торино-Пиаченца, A4 Венеция-Триест, A28 Портогруаро-Конеляно и A15 Парма-Ла Специя, като някои от тези магистрали са свързани и с летния туристически поток.

Повишава се и цената на бензина, която достига до 2.10 евро.

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Codacons призовава правителството да предприеме структурни мерки за ограничаване на покачването на цените, а не само временни мерки. След удължаване на отстъпката от акциза, което изтича днес (26.08), цените биха могли да надхвърлят границата от 2.30 евро за литър навсякъде.

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