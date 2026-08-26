Русия е свалила 426 украински дрона през нощта

Средствата за противовъздушна отбрана на Русия прехванаха и унищожиха тази нощ 426 украински дрона над руски региони, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 25 август до 07:00 часа московско време на 26 август дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 426 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Курска, Орловска, Калужка, Тулса, Липецка, Воронежка, Тамбовска, Рязанска, Нижегородска, Волгоградска и Ростовска област, както и над Московския регион и Краснодарския край", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също за свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

(БТА)