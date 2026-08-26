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Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното

Управляващият директор на МВФ обаче изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои страни

26.08.2026 | 09:09 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс.

В същото време Георгиева изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои страни, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията.

Шефът на МВФ говори пред репортери във Вашингтон преди предстоящата следващата седмица в американския град Ашвил, щата Северна Каролина, среща на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20. 

Георгиева посочи от една страна отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но от друга - положителния ефект от резкия ръст на инвестициите в изкуствения интелект, които започват да се разпространяват отвъд САЩ, като фактори, които "дърпат световната икономика" в противоположни посоки.
(БТА)

 

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