Акциите на SpaceX паднаха, Илон Мъск вече не е трилионер

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на Илон Мъск е паднало под 1 трилион долара до 957 милиарда долара. Това се дължи на спада в цената на акциите на неговата компания SpaceX.

До края на търговията на 23 юни акциите на SpaceX, които преди това бяха достигнали 225 долара, се търгуваха на 156 долара. В предпазарната търговска сесия на 24 юни акциите на SpaceX продължиха да падат.

Акциите на SpaceX започнаха да се търгуват на фондовата борса на 12 юни на цена от 150 долара за акция. Това тласна пазарната капитализация на компанията над 2 трилиона долара, превръщайки Мъск в първия трилионер в историята.

За разлика от индекса на милиардерите на Bloomberg, списание Forbes все още смята Мъск за трилионер, оценявайки нетното му състояние на 1,1 трилиона долара.