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Акциите на SpaceX паднаха, Илон Мъск вече не е трилионер

Акциите на SpaceX започнаха да се търгуват на фондовата борса на 12 юни на цена от 150 долара за акция

24.06.2026 | 13:54 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на Илон Мъск е паднало под 1 трилион долара до 957 милиарда долара. Това се дължи на спада в цената на акциите на неговата компания SpaceX.

До края на търговията на 23 юни акциите на SpaceX, които преди това бяха достигнали 225 долара, се търгуваха на 156 долара. В предпазарната търговска сесия на 24 юни акциите на SpaceX продължиха да падат.

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Акциите на SpaceX започнаха да се търгуват на фондовата борса на 12 юни на цена от 150 долара за акция. Това тласна пазарната капитализация на компанията над 2 трилиона долара, превръщайки Мъск в първия трилионер в историята.

За разлика от индекса на милиардерите на Bloomberg, списание Forbes все още смята Мъск за трилионер, оценявайки нетното му състояние на 1,1 трилиона долара.

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