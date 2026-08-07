АЕЦ "Козлодуй" генерира малка печалба въпреки стратегическото си значение

Нашата централа е много добре позиционирана географски. Това не означава, че няма риск за централата, каза енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в предаването "България сутрин" относно АЕЦ "Козлодуй".

Според него, ако ситуацията се запази, нивото на реката продължи да пада и централата прецени, че има риск за нея, ще се пристъпи към намаляване на мощността.

"Нищо, което трябва да ни притеснява, не следва. Безопасността на централата винаги е била на високо ниво", увери експертът и подчерта, че няма да има режим на тока. "Изнасят се между 1400 и 1500 мегаватчаса всеки час. Не е рекордно, но е много. Това изцяло е движено от фотоволтаици и батерии", обясни той пред Bulgaria ON AIR.

Николов каза още, че цената в България остава по-ниска, отколкото при съседите, а в пиковите часове разликата достига 68%.

По думите му, държавата не успява да менажира правилно своите активи.

„Печалбата, която реализира АЕЦ "Козлодуй", е обидно ниска". Тези печалби са важни поради факта, че АЕЦ носи отговорност и по отношение на отработеното гориво и неговото съхранение. Ако централата беше управлявана успешно, можеше сама да инвестира в нови два блока", посочи експертът.

Правителството разреши турска държавна компания да придобие 33% от правата за проучванията за нефт и газ в блок "Хан Тервел" в икономическата зона на България в Черно море.

"Турска компания иска и е проявила желание, другите два частни субекта са склонни да я включат", добави Николов.

Той обясни, че има два сценария - опитва се проектът да бъде ускорен и да се спестят разходи - това е позитивният прочит. Негативният е, че двата основни субекта искат да минимизират риска за себе си и да го прехвърлят върху нов участник.

"Не стана ясно защо този процес на преговори не е изнесен на преден план и не е информирано обществото".

На въпрос колко енергийно стабилна е България, Николов отговори, че България е енергийно стабилна в контекста на региона, но трябва да намали своята енергийна и емисионна интензивност, което по думите му минава през енергийна ефективност и инвестиции в декарбонизация.