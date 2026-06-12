Мъск стана първият трилионер след рекордния борсов дебют на SpaceX

Акциите на SpaceX на Илон Мъск поскъпнаха с 11% до 150 долара при борсовия си дебют след най-голямото първично публично предлагане в историята. Това превърна предприемача в първия трилионер в света, докато той обеща да отведе човечеството до Марс.

Мащабната операция, чрез която бяха набрани над 75 млрд. долара, се очаква да даде начало на серия от големи борсови дебюти на компании в сферата на изкуствения интелект през следващите месеци.

Дебютът на борсата Nasdaq в Ню Йорк сложи край на седмици на инвеститорска еуфория около ракетната компания, превърнала се в конгломерат в областта на изкуствения интелект и сателитните технологии.

„SpaceX иска да може да ви отведе до Луната, до Марс и в крайна сметка отвъд тях“, заяви Мъск на събитие в Старбейз, Тексас, заобиколен от служители.

„На този етап съм уверен, че с невероятния екип, който имаме тук в SpaceX, ще успеем да направим това за вас“, добави той.

Около 100 души се събраха пред сградата на Nasdaq в Ню Йорк, където SpaceX отбеляза повода и с неонова табела на „Таймс Скуеър“ с надпис: „Изграждаме инфраструктурата на бъдещето“.

Мъск „поставя много футуристични цели, с които никой друг не се занимава, и мисля, че именно това вълнува много хора“, заяви Сарин Сио от финансовата компания Dovetail, която беше дошла пред централата на Nasdaq.

Компанията оцени над 555 млн. акции по 135 долара всяка в документ, подаден до американския пазарен регулатор, което даде на SpaceX оценка от малко под 1,8 трилиона долара.

Поскъпването в петък повиши пазарната ѝ стойност до около 2 трилиона долара и я нареди сред десетте най-скъпи компании в САЩ, пред Tesla, собственика на Facebook Meta и Walmart.

Опции за близо 83 млн. допълнителни акции могат да увеличат общата набрана сума до над 86 млрд. долара.

Създадена съвместно от Мъск през 2002 г., ракетната компания впоследствие се разрасна до голям сателитен оператор. В нея беше включена и компанията му за изкуствен интелект xAI, която обхваща социалната платформа X, бивш Twitter.

Конгломератът се търгува под борсовия символ „SPCX“, а вниманието е насочено към това как Уолстрийт ще приеме предлагането.

SpaceX е първата сред водещите гиганти в изкуствения интелект, които се насочват към публичните пазари, докато OpenAI и Anthropic наскоро подадоха първоначални документи до регулаторите.

Първичното публично предлагане идва малко повече от година след като Мъск напусна администрацията на президента Доналд Тръмп. Преди това той няколко месеца ръководеше силно оспорваната инициатива „DOGE“ за съкращаване на държавните разходи, докато едновременно изпълняваше функциите си на главен изпълнителен директор на Tesla и SpaceX.

Подкрепата на Мъск за Тръмп и за десни популисти в Европа, както и дълъг списък от провокативни коментари в X, превърнаха предприемача от широко уважаван талант в силно поляризираща фигура.

Рекордното първично публично предлагане все пак показва, че Мъск продължава да се радва на силна подкрепа сред инвеститорите. „Блумбърг“ съобщи, че търсенето е надвишило предлагането повече от четири пъти.

Силен интерес е отчетен и сред индивидуалните инвеститори, за които бяха запазени 20% от акциите