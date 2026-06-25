Потребителите избраха А1 за любима марка в телекомуникациите за осма поредна година

За осма поредна година потребителите определиха А1 за любима марка в категория „Телекомуникации“ в конкурса „Любимите марки“. Компанията получи най-много гласове сред номинираните брандове в сектора и отново застана на първо място в класацията.

С резултатите от изданието през 2026 година общият брой на наградите „Любима марка“ за А1 става тринадесет. Осемте последователни победи в категория „Телекомуникации“ са ясен знак за устойчивото предпочитание към марката и за ролята ѝ като надежден партньор за свързаност, дигитални услуги и технологии в България.

„Днес хората не избират телеком просто заради минути, мегабайти или телевизия. Те избират партньор, на когото разчитат за връзката със семейството си, с работата си, със света около тях. Затова признанието на потребителите е най-важната оценка за нас. Осем поредни години да бъдеш предпочитан в толкова динамична среда означава, че успяваш да останеш полезен, надежден и значим за хората. Благодарим за доверието и за високите очаквания – именно те ни мотивират да се развиваме непрекъснато“, заяви Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1 България.

Днес телекомуникационните услуги са основа за работа, образование, забавление, достъп до съдържание, дигитални решения и свързаност – у дома, в движение и в бизнеса. Отличието се определя изцяло от потребителския вот и отличава марките, които са най-разпознаваеми и ценени от хората. В трите етапа на тазгодишното издание гласувалите са близо 80 000 души. Затова признанието от конкурса е оценка не само за разпознаваемостта на марката, но и за качеството, надеждността и значението на услугите, които А1 предоставя всеки ден.