Русия блокира разговори през WhatsApp и Telegram, затяга контрола си върху интернет

В сряда руските власти обявиха, че “частично“ ограничават разговорите чрез приложенията за съобщения Telegram и WhatsApp, което е последната стъпка в опит за засилване на контрола върху интернет, съобщава Euronews.

В изявление правителственият медиен и интернет регулатор Роскомнадзор обоснова мярката като необходима за борба с престъпността, заявявайки, че “според правоохранителните органи и многобройни обжалвания от граждани, чуждестранните месинджъри Telegram и WhatsApp са се превърнали в основните гласови услуги, използвани за измама и изнудване на пари, както и за въвличане на руски граждани в саботаж и терористични дейности“.

Регулаторът също така твърди, че “многократните искания за предприемане на контрамерки са били игнорирани от собствениците на месинджърите“.

Говорител на Whatsapp заяви в изявление, че приложението за криптирани съобщения “се противопоставя на опитите на правителството да наруши правото на хората на сигурна комуникация, поради което Русия се опитва да го блокира от над 100 милиона руски граждани“.

Руските власти отдавна предприемат целенасочени и многостранни усилия за овладяване на интернет. През годините те са приемали ограничителни закони и са забранявали уебсайтове и платформи, които не ги спазват. Технологията е усъвършенствана за наблюдение и манипулиране на онлайн трафика.

Властите допълнително ограничиха достъпа до интернет това лято с масови прекъсвания на интернет връзките на мобилните телефони.

Длъжностни лица настояват, че мярката е необходима, за да се предотвратят украински атаки с дронове, но експерти твърдят, че това е още една стъпка за затягане на контрола върху интернет.

Руското министерство на цифровото развитие и комуникациите заяви този месец, че заедно с доставчиците на интернет работи върху “бял списък“ с основни уебсайтове и услуги, до които потребителите могат да имат достъп по време на прекъсвания.

В Крим, който Москва незаконно анексира от Украйна през 2014 г., назначени от Русия служители заявиха, че прекъсванията на мобилния интернет може да продължат за неопределено време.

Миналия месец руското правителство прие закон, с който се наказват потребителите, които търсят съдържание, което смятат за незаконно. Правителството също така заплаши да преследва WhatsApp – една от най-популярните платформи в страната – докато пуска ново “национално“ приложение за съобщения, което се очаква да бъде строго наблюдавано.